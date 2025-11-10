10 de noviembre de 2025
BAHÍA BLANCA
Imputaron al hermano de Ginóbili por derrumbe durante el temporal en Bahía Blanca
Leandro Ginóbili fue acusado por no suspender el evento que se desarrollaba en el club que preside. En el derrumbe murieron trece personas.
El hermano del famoso basquetbolista Emanuel “Manu” Ginóbili fue imputado como presunto responsable de las trece muertes que ocurrieron durante el trágico temporal que asoló a Bahía Blanca en diciembre de 2023, cuando se produjo el derrumbe de las instalaciones del club que preside.
Leandro Ginóbili, hermano de “Manu” y exbasquetbolista, es el presidente del Club Bahiense del Norte, cuyo edificio, azotado por el fuerte temporal, se desmoronó mientras en su interior se desarrollaba una exhibición de patín artístico.
El fiscal Cristian Aguilar entendió que Ginóbili, como titular de la institución, debió suspender el evento ante el peligro que representaba el temporal, y al no hacerlo le incurre responsabilidad en el trágico saldo del derrumbe. Por eso, lo imputó por los delitos de estrago culposo y lesiones graves y leves, también culposas.
No se trata del temporal que ocasionó la gigantesca inundación que cubrió a toda la ciudad el 7 de marzo de este año, sino del ocurrido a fines de 2023, a pocos días de que Javier Milei asumiera la presidencia de la Nación. En aquella oportunidad, Milei viajó a Bahía Blanca pero, en lugar de ofrecer recursos federales para auxiliar a la ciudad, dijo que confiaba en que los bahienses podrían “resolver [la] situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”.
El día del derrumbe, el hermano de “Manu” Ginóbili “omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previas de color naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional, y otra emitida por el municipio de la ciudad a las 13 horas”, indicó el fiscal al sustentar su acusación.
Además, las instalaciones del club no estaban habilitadas para la realización de ese tipo de actividades, por lo que el funcionario judicial también imputó a la entonces jefa de Habilitaciones del municipio, Laura Soberon, por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública.
El ingeniero Pablo Ascolani, que redactó informes técnicos favorables referidos a las instalaciones del club, también fue imputado.