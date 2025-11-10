Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de noviembre de 2025 BAHÍA BLANCA

Imputaron al hermano de Ginóbili por derrumbe durante el temporal en Bahía Blanca

Leandro Ginóbili fue acusado por no suspender el evento que se desarrollaba en el club que preside. En el derrumbe murieron trece personas.

