Lunes, 10 noviembre 2025
10 de noviembre de 2025
LA “JUEZA DE DIOS”

Jury a Makintach: un juez del tribunal la acusó de “mentirosa y manipuladora”

“Nos engañó”, dijo el magistrado Maximiliano Savarino, que integró el mismo tribunal encargado del juicio por la muerte de Maradona.

Un juez que participó junto a Julieta Makintach en el juicio por la muerte del futbolista Diego Maradona, malogrado por la filmación en secreto de un documental centrado en la magistrada, la acusó de ser “mentirosa y manipuladora”, en el jury que la tiene como acusada por ese episodio.

Se trata de Maximiliano Savarino, quien integró junto a Makintach la tríada encargada de juzgar a los acusados por el deceso del astro futbolístico, en el juicio que debió anularse tras estallar el escándalo por la revelación de la filmación encubierta del documental Justicia Divina, con Makintach como protagonista.

“Nos engañó”, dijo Savarino durante la jornada del jury que tuvo lugar hoy. “Ella estaba haciendo un juicio paralelo.”

El magistrado se desligó de toda responsabilidad respecto del documental, aunque admitió que lo conocía, y dijo que Makintach “recurrió al engaño” al decirles a él y a Verónica Di Tommaso, la tercera integrante del tribunal, que sólo la estaban filmando a ella y que se trataba de “algo personal”.

En la audiencia de hoy también declararon otros testigos, entre ellos Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, hijo de Maradona, y actual pareja de Verónica Ojeda, madre del niño. Baudry había apuntado anteriormente contra Savarino y Di Tommaso al señalar que ellos conocían la filmación secreta. “Esto no es ajeno al resto del tribunal”, dijo entonces.
 

