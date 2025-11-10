Volver | La Tecla Nacionales 10 de noviembre de 2025 OPTIMISMO FINANCIERO

El riesgo país perforó los 600 puntos por primera vez en el año y repuntan los bonos argentinos

Los títulos soberanos en dólares extendieron su rally este lunes y llevaron al riesgo país a su nivel más bajo desde enero. Los mercados celebran los resultados electorales y las señales del equipo económico, aunque la volatilidad sigue presente.

