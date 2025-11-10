Volver | La Tecla Informe Especial 10 de noviembre de 2025 NUMEROS COMPLICADOS

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

La espera que desespera a los municipios

El recorte de Nación a la Provincia también se hace sentir en los distritos bonaerenses. Los intendentes reclaman y la administración Kicillof ajusta el cinturón mientras las deudas locales siguen creciendo

Compartir