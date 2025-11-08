Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2025 PICANTE

Máximo dijo que siempre vio a Kicillof como “un auxiliar de Cristina”

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense calificó a su relación con el Gobernador como “neutra”. También relativizó el papel de los intendentes en las elecciones.

