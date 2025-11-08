8 de noviembre de 2025
PICANTE
Máximo dijo que siempre vio a Kicillof como “un auxiliar de Cristina”
El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense calificó a su relación con el Gobernador como “neutra”. También relativizó el papel de los intendentes en las elecciones.
El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, dijo que su relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es “neutra” y que siempre lo vio como “un auxiliar de Cristina”.
De esta manera, Kirchner, enfrentado con Kicillof por una interna ya de larga data, se refirió a los años en que el hoy mandatario bonaerense integró el gabinete de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta de la Nación.
“No sé Cristina cómo estará” con Kicillof, dijo Máximo durante una entrevista en la que el periodista Diego Iglesias le preguntó por su relación con su adversario interno. “Mi relación con él siempre fue neutra, como un auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina.”
“Todos hemos trabajado y seguiremos trabajando, porque creímos y lo volvimos a creer en 2023, que fue la mejor opción para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo fui y lo voté. No sé qué más quieren que haga”, dijo Máximo.
El dirigente, que ahora tiene por delante la cuestión de la sucesión al frente del PJ provincial (para la que ya se anotó la intendenta cristinista de Moreno, Mariel Fernández), dijo que “en su momento se planteó” que él siguiera encabezando el partido, pero hubo marchas y contramarchas en ese sentido. No confirmó que vaya a postularse para continuar en el cargo partidario, pero tampoco lo descartó: “Si sirve, sirve, y si no sirve, no sirve”, apuntó.
Respecto de la controversia al interior del peronismo por la estrategia adoptada por Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales respecto de las nacionales, con resultados mixtos (Fuerza Patria ganó las primeras por amplio margen, pero perdió por una mínima diferencia las segundas), Kirchner relativizó el papel de los intendentes, interpretado por algunos como central en la victoria de septiembre y prescindente en la de octubre.
Máximo recordó que su padre, el ya fallecido expresidente Néstor Kirchner, “fue con todos los intendentes” a la elección intermedia de 2009 y perdió. De esa manera atajó las críticas por la no inclusión de caudillos municipales en la lista nacional armada por su madre para las últimas elecciones.