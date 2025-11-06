Volver | La Tecla Nacionales 6 de noviembre de 2025 JUSTICIA

Llegada tarde y una justificación del abogado: así empezó el jury a Julieta Makintach

El proceso se lleva adelante en la sala de juicio ubicada en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores de La Plata este jueves. Según está previsto, de acuerdo a la prueba presentada y la lista de testigos, se extenderá por cinco audiencias.

