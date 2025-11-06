Volver | La Tecla Nacionales 6 de noviembre de 2025 INFO IMPORTANTE

El Gobierno rematará las casas sin adjudicar del plan Procrear: cómo acceder

La decisión se enmarca en el proceso de liquidación de los fideicomisos que dependían de la ex Secretaría de Vivienda, disuelta por decreto 70/2023, y en la estrategia oficial de trasladar la política habitacional a provincias, municipios y al sector privado.

