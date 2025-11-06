Juicio de la causa Cuadernos: Cristina habló de un "show" para tapar la reforma laboral
La expresidenta que se encuentra detenida salió a cuestionar el inicio de un nuevo proceso judicial en su contra. "Este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político", dijo.
La expresidenta Cristina Fernández calificó como “show” el inicio del juicio en la Causa Cuadernos y sostuvo que “no les bastó meterla presa y proscribirle de por vida” por Vialidad, sino que necesitan “mantener viva la opereta judicial”.
"Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", dijo.
Asimismo, lanzó: "Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la “operación cuadernos truchos” en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste". Más adelante, explicó que "sí es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y 'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'".
"Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido 'si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno'. En ese momento sostuvo: 'Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso'. Textual", agregó.
Luego, Cristina indicó que "no tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar". Asimismo, manifestó: "Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses".
Finalmente, expresó: "De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones".
"Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay", concluyó.
Mayra Mendoza: "Comienza otra farsa contra Cristina, de nuevo sin pruebas, con jueces y fiscales puestos a dedo"
Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también habló al respecto y sostuvo:
"En línea, Magnetto y Macri contra el peronismo, porque es la única fuerza política que defiende al país y a su gente".
"Les sirve Milei para continuar con sus espurios negocios, y para sostener este presente triste del pueblo trabajador necesitan seguir con el show de persecución y odio contra los que levantan su voz contra la injusticia social y la entrega de soberanía", aseguró.
Además, la jefa comunal remarcó: "Hoy comienza otra farsa contra Cristina, de nuevo sin pruebas, con jueces y fiscales puestos a dedo que violan leyes y garantías".
"Va a llegar el día en que tengan que rendir cuentas por lo que le hacen al pueblo y a sus líderes. Mientras tanto, todos y todas los que queremos una Argentina mejor abrazamos a Cristina", finalizó.