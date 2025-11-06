Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2025 MEDIDAS

Nación tomó nota y retoma obras y asistencia en los distritos rurales bajo el agua

La respuesta oficial llega tras el reclamo de intendentes y productores. En Bragado, Sergio Barenghi advirtió que “sin obras de magnitud, sacar el agua es imposible”.

