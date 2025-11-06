6 de noviembre de 2025
MEDIDAS
Nación tomó nota y retoma obras y asistencia en los distritos rurales bajo el agua
La respuesta oficial llega tras el reclamo de intendentes y productores. En Bragado, Sergio Barenghi advirtió que “sin obras de magnitud, sacar el agua es imposible”.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno nacional instalará un centro de operaciones en el municipio bonaerense de 9 de Julio, con el objetivo de asistir a los distritos del interior agrario afectados por las inundaciones provocadas por el desborde de la Cuenca del Río Salado. El operativo será coordinado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y tendrá como finalidad principal garantizar la circulación, restablecer la conectividad y asistir a las familias y productores que permanecen aislados.
Esta medida había sido anticipada por el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, quien en diálogo con Desconfiados expresó: “Hoy me llamó un funcionario del Gobierno nacional para ponerse a disposición. Yo digo que es totalmente bienvenido, si es para colaborar y para proseguir con las obras que están paralizadas desde hace dos años. Sacar el agua es imposible si no se hacen obras de magnitud. No hay manera”. El jefe comunal destacó así la necesidad de una intervención estructural que dé respuesta a los problemas de fondo.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada, Bullrich afirmó: “Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas”. En ese marco, precisó que se realizarán tareas de limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas, entre otras acciones, con el propósito de garantizar la circulación por los caminos rurales y facilitar el acceso a las zonas más comprometidas.
Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra detalló que el conjunto de medidas se implementará a través de la AFE, en coordinación con las autoridades locales. “A partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires, el Ejecutivo decidió desplegar un operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas”, explicó.
El centro de operaciones funcionará en 9 de Julio, adonde el próximo sábado viajará el titular de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar las tareas junto al intendente local y sus pares de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares. Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, junto con camiones volcadores y equipos operativos. En tanto, el Ministerio de Defensa, mediante el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aportará maquinaria vial para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, además de la instalación de puentes provisorios en los caminos más dañados.
Finalmente, el Gobierno informó que se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas más críticas. Bullrich puntualizó que en el área afectada cayeron entre 1.200 y 1.800 milímetros de lluvia, cuando más de 500 milímetros ya constituyen una anomalía para esta época del año. “El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente. Por eso, el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia”, concluyó.