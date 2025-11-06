6 de noviembre de 2025
LEGISLATURA 2026
Guerra contra los tuiteros y un abanico de opciones para conducir
Luego de las elecciones, La Libertad Avanza atraviesa tiempos de reordenamiento en las tropas y en los mandos. La interna y la pelea por la conducción en la Legislatura. “Romo está afuera”, lanzó lacónicamente un referente parejista al analizar el tablero legislativo de los libertarios a partir del 10 de diciembre.
La referencia es hacia el hasta hoy presidente de la bancada violeta en Diputados, coronel de las tropas caputistas, quien tendría los días contados en su jefatura.
Los del Cielo tendrán una presencia casi inexistente en la Legislatura. En la Cámara Baja el tuitero tendrá la solitaria compañía de Nahuel Sotelo, quien dejó su asiento tiempo atrás para ocupar la Secretaría de Culto y Civilizaciones y regresa ahora representando a la Tercera Sección electoral.
En lugar del ladero del Gordo Dan podría recalar el bahiense Oscar Liberman, parejista como Juanes Osaba, quien incrementa sus chances de liderar el grupo gracias a su cercanía con Pareja: es el apoderado del partido en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, la rosca de fin de año podría tener deparado otro sitio para el referente libertario de La Plata, como es ocupar una de las vicepresidencias que le corresponderá a los violetas. Si sumasen al PRO a sus filas, las huestes del Milei tendrían un musculoso bloque de casi una treintena de legisladores. Aunque no se descarta que, reforma reglamentaria de por medio, puedan compartir interbloque.
Si el caputismo está casi en soledad en la cámara que preside el massista Alexis Guerrera, peor aún es la foto del Senado, donde no cuenta con ningún adherente. Allí resaltan algunos nombres potentes para presidir la bancada, como Diego Valenzuela o Matías de Urraza, aunque el mandamás de Tres de Febrero habría descartado tal posibilidad, expresando sus deseos de compartir actividad legislativa con presencia fuerte en el territorio. Y Carlos Curestis, actual líder del grupo y parejista a ultranza.
Quedará por dilucidar si sumarán fuerzas con el PRO, aunque en la Cámara Alta son mayoría los amarillos que no adhirieron al acuerdo con LLA en septiembre, incluido el alcalde juninense Pablo Petrecca, reconocido jorgemacrista.
También desembarcará Guillermo Montenegro, quien dejará Mar del Plata y es referencia ineludible para el bloque PRO o, tal vez, alguna de las vicepresidencias. El jefe comunal de La Feliz podría ir al redil amarillo o bien sumarse al batallón libertario.