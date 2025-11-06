Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2025 LEGISLATURA 2026

Guerra contra los tuiteros y un abanico de opciones para conducir

Luego de las elecciones, La Libertad Avanza atraviesa tiempos de reordenamiento en las tropas y en los mandos. La interna y la pelea por la conducción en la Legislatura. “Romo está afuera”, lanzó lacónicamente un referente parejista al analizar el tablero legislativo de los libertarios a partir del 10 de diciembre.

