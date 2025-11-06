Quién manda en cada PJ local

Se vienen tiempos de disputas en el peronismo bonaerense luego de la derrota en octubre.La Cámpora, el MDF y el massismo se reparten la conducción partidaria en los 135 municipios
El peronismo bonaerense atraviesa una etapa de redefiniciones internas que día a día se calienta cada vez más y se proyecta sobre el futuro político de la Provincia. Con el liderazgo de Axel Kicillof haciendo base en la gestión, el Frente Renovador mostrando músculo y La Cámpora moviendo sus fichas para sostener influencia territorial, los partidos justicialistas locales son un escenario clave en una puja que combina poder, representación y estrategia.
A continuación, los 135 Partidos Justicialistas de la provincia de Buenos Aires y la tribu a la que responde su presidente:
ALBERTI
MDF Miguel Recalde, ex secretario general de la Cámara de Diputados de la Nación y cercano a Julián Domínguez, es el presidente del PJ de Alberti. Hombre del intendente Germán Lago, uno de los aliados de Kicillof en la Cuarta.
ADOLFO GONZALES CHAVES
MDF En el Municipio de Gonzáles Chaves, quien dirige los destinos PJ es Marcelo Santillán, quien fuera intendente del hasta 2023 y actualmente es secretario ejecutivo en el Instituto de Lotería. Su liderazgo no es cuestionado.
ADOLFO ALSINA
La Cámpora Si bien la presidencia de Natalia Schmidt se definió en una reunión de afiliados en el Partido Justicialista local, las tensiones actuales en el peronismo bonaerense pueden reactivar las acusaciones de “autoproclamación” ocurridas durante el último debate por la conducción.
AYACUCHO
MDF Juan Pedro Erreguerena es quien conduce el PJ local luego de haberle ganado las elecciones al exalcalde Darío David. Con David aún en la escena política puede haber una nueva pelea por la conducción.
AVELLANEDA
MDF “No vamos a acatar un carajo lo que diga Cristina”, fueron las palabras de Héctor Villagra, vicepresidente del PJ de Avellaneda, actualmente presidido por Jorge Ferraresi, claramente su lineamiento se corresponde a Axel Kicillof y el MDF.
ARRECIFES
MDF De no haber cambios, Daniel Bolinaga encararía su séptimo mandato al frente del PJ arrecifeño. Con el pase de edil camporista, buena parte del peronismo en la localidad está alineado al gobernador Axel Kicillof.
ALMIRANTE BROWN
MDF El PJ de Brown, presidido por Mariano Cascallares, es uno de los bastiones peronistas del sur del GBA. Fiel aliado de Axel Kicillof y sin internas a la vista, todo parece indicar que el futuro diputado provincial seguirá al frente del Partido.
AZUL
La Cámpora Nelson Sombra lidera el PJ de Azul y se alinea con La Cámpora. Desde su gestión busca consolidar el kirchnerismo en la Séptima, reforzando la presencia del sector en la interna peronista frente a los intendentes afines a Kicillof.
BAHÍA BLANCA
La Cámpora En estrecha relación con el intendente camporista Federico Susbielles, el PJ de Bahía Blanca, presidido por Patricia Domínguez, se encuentra alineado a la conducción de Cristina y Máximo Kirchner.
BALCARCE
MDF Apostando por la renovación generacional y a causa de problemas de salud, “Morete” García anunció que dará un paso al costado cuando haya elecciones. Si bien no hay nombres, el pejotismo local está alineado con Kicillof.
BARADERO
Cristinismo Si bien no es orgánico a La Cámpora, el horizonte del intendente de Baradero y presidente del PJ local, Esteban “Tito” Sanzio, está puesto en Cristina Kirchner, por lo que los camporistas tienen un aliado de peso en la Segunda.
BENITO JUÁREZ
La Cámpora De haber elecciones en el Partido Justicialista de Benito Juárez podría haber un enfrentamiento entre Martín Ledezma (LC), actual conducción, y el intendente kicillofista Julio César Marini quien busca quedarse con el mando.
BERAZATEGUI
MDF Juan José Mussi conduce el PJ de Berazategui, donde mantiene una estructura sólida y alineada con el gobernador Axel Kicillof, uno de los intendentes históricos que respalda al mandatario bonaerense.
BERISSO
MDF Fabián Cagliardi lidera el PJ de Berisso y se ubica entre los intendentes más cercanos a Kicillof. Alineado al gobernador y apuesta por consolidar el armado del Movimiento Derecho al Futuro en la interna peronista.
BOLÍVAR
Frente Renovador Marcos Pisano preside el PJ de Bolívar y se referencia políticamente en Sergio Massa. En las tres patas que componen al peronismo en PBA, es uno de los que fortalece el espacio del Frente Renovador dentro de la interna peronista.
BRAGADO
MDF Sergio Barenghi conduce el PJ de Bragado y mantiene una fuerte sintonía política con Kicillof. Forma parte del grupo de intendentes que impulsa la conducción del gobernador dentro del peronismo contra los deseos de La Cámpora.
BRANDSEN
Cristinismo Gastón Arias preside el PJ de Brandsen y se referencia en CFK. Su alineamiento con el kirchnerismo concuerda con el intendente Fernando Raitelli, quien recientemente protagonizó un violento cruce con un concejal kicillofista.
CAÑUELAS
Cristinismo Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas y presidenta del PJ local, es una fiel aliada de Cristina Kirchner. Desde su lugar como jefa comunal respalda a la exmandataria en actos clave, fortaleciendo el kirchnerismo en la Tercera Sección.
CAMPANA
Cristinismo En un distrito gobernado por LLA, Carlos Ortega lidera el PJ de Campana y mantiene un claro alineamiento con CFK. Referente sindical del kirchnerismo, es quien impulsa la reorganización del peronismo local en antagonía con el kicillofismo.
CARLOS CASARES
Cristinismo Walter Torchio, exintendente y actual senador por UxP de Carlos Casares, preside el PJ local desde 2022 luego de encabezar una lista de unidad. Cercano a CFK, es un aliado de peso en la Cuarta.
CARLOS TEJEDOR
MDF María Celia Gianini, intendenta de Carlos Tejedor y actual presidenta del PJ local, lidera el partido alineada con Kicillof, dándole respaldo en la interna bonaerense frente a La Cámpora y el kirchnerismo duro.
CARMEN DE ARECO
MDF Luego de haber sellado una lista de unidad, Fabio Ongay es el presidente del Partido Justicialista local. Sin embargo, las tensiones entre La Cámpora y el pejotismo en Carmen de Areco pueden ocasionar una nueva pelea por la conducción.
CASTELLI
MDF Secundado por el intendente Francisco Echarren (a quien relevó del cargo), Sergio Matos conduce el Partido Justicialista de Castelli. De esta manera, Axel Kicillof se anota dos aliados con fuerte peso y trayectoria en la Quinta Sección.
COLÓN
La Cámpora Bajo el ala del intendente Waldemar Giordano y de la diputada Fernanda Díaz, pesos pesados del camporismo de la Segunda, el PJ de Colón está en manos de Gonzalo Villalonga. Ricardo Casi es quien suena para volver a disputar el Partido.
CORONEL DORREGO
Pejotista Con raíces en el Frente Renovador, el presidente del PJ dorreguense, Esteban Masciale, ha tomado distancia del massismo y actualmente no tiene bando. Su referencia es el intendente Pablo Garate, de Tres Arroyos.
ENSENADA
MDF La presidencia es de Nora Turconi, referente del Movimiento Evita y mujer de confianza del intendente Mario Secco. La Cámpora fue parte de la unidad, pero la relación es frágil.
CORONEL PRINGLES
MDF Luego de haberle ganado la pulseada a La Cámpora, Iñaki Letona se hizo con la conducción del PJ de Coronel Pringles. Puede haber nuevas disputas por la conducción del pejotismo local.
ESTEBAN ECHEVERRÍA
Pejotista Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ local, mantiene una postura abiertamente crítica hacia La Cámpora y Máximo Kirchner. A su vez, reclama renovación en la conducción del peronismo bonaerense.
CHIVILCOY
La Cámpora En Chivilcoy los destinos del PJ local los dirige La Cámpora de la mano de la diputada nacional Constanza Alonso, quien consiguió encabezar la lista de unidad del PJ. Desde Movimiento Evita podrían volver a intentar pelear la conducción.
CHACABUCO
Frente Renovador El intendente Darío Golia preside el PJ de Chacabuco y responde políticamente a Sergio Massa. Con fuerte vínculo con el Frente Renovador, es uno de los aliados que sostiene al massismo dentro del peronismo bonaerense.
DOLORES
Cristinismo El intendente e histórico referente del peronismo de Dolores, Juan Pablo García, conquistó la presidencia del PJ a través de una lista de unidad. Un soldado más para la expresidenta en esta batalla.
CORONEL SUÁREZ
La Cámpora Flavio Diez, concejal electo en 2021, es el presidente del PJ suarense, en reemplazo del histórico Lalo Dalmau. Hombre de estrecha relación con Alejandro Dichiara, el cristinismo anota un poroto más a su favor en esta interna.
DAIREAUX
MDF En Daireaux, el secretario de Gobierno del Municipio, Roberto Serra, lleva las riendas del PJ local. A su vez, el intendente Alejandro Acerbo es congresal. En este distrito, Kicillof cuenta con dos aliados con larga trayectoria en la política.
CHASCOMÚS
La Cámpora Alfredo Machín conduce el PJ de Chascomús tras imponerse al hijo del exintendente peronista Norberto “Tata” Fernandino. Referenciado en Máximo Kirchner, impulsa una renovación partidaria alineada al camporismo.
CORONEL ROSALES
MDF Con la bendición del intendente Rodrigo Aristimuño, Fernando García lleva las riendas del Partido Justicialista de Coronel Rosales. De esta manera, el kicillofismo cuenta con otro aliado en territorio bonaerense.
ESCOBAR
Pejotista Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar y presidente del PJ local, no tiene bando pero es uno de los pejotistas que duramente cuestiona a CFK. Recientemente defendió al gobernador por su decisión de desdoblar las elecciones.
EXALTACIÓN DE LA CRUZ
MDF Ricardo González, presidente del PJ de Exaltación de la Cruz, se alinea con Axel Kicillof en la interna peronista y respalda su proyección hacia 2027. Cercano al intendente Diego Nanni, con quien comparte el respaldo a la figura de Kicillof.
GENERAL LAVALLE
Pejotista Tras sellar la unidad luego de intensas negociaciones, quien conduce el PJ lavallense es la referente del Movimiento Evita y sobrina del exintendente Jorge Goicoechea. Sin bando asumido, es disputada tanto por La Cámpora como por el MDF.
GENERAL BELGRANO
MDF En General Belgrano, quien controla el PJ es Felipe Ibarra, que asumió en reemplazo de Emanuel Borthiri. Lo acompaña el exintendente Germán Cestona. Cercano a Echarren, Ibarra se ubica en las filas del MDF.
FLORENCIO VARELA
MDF En Florencio Varela, el exdiputado nacional Julio Pereyra es quien lleva la conducción del peronismo local. Además, cuenta con el respaldo de su heredero en la intendencia, Andrés Watson. Ambos soldados de Kicillof.
GENERAL LAS HERAS
MDF La referente del Movimiento Evita y movimientos sociales en General Las Heras logró en 2022 un acuerdo con el peronismo local para continuar al frente del PJ. De esta manera, el MDF cuenta con Julia Ichazo en su nómina.
EZEIZA
Pejotista Edgardo Amarilla, presidente del PJ de Ezeiza, se muestra, al igual que el intendente Gastón Granados, en concordancia con la figura de Kicillof. Sin embargo, por el momento no toma bando en esta convulsa interna.
GENERAL PAZ
MDF Luego del fallecimiento del “Vasco” Veramendi, la conducción del PJ ranchero pertenece a Rita Castro. Al igual que el Ejecutivo municipal (Juan Manuel Álvarez), el horizonte apunta hacia el espacio que conduce Kicillof.
GENERAL ARENALES
MDF Emir Miranda, economista y exsecretario de Gobierno y Hacienda del Municipio, es presidente del PJ del distrito y actual director Provincial de Inversión Pública. Si bien no ha declarado pertenecer a algún bando, desde el MDF lo cuentan como propio.
GENERAL ALVARADO
Frente Renovador Gloria González, primera presidenta del PJ de General Alvarado, conduce el peronismo local. Referenciada en el intendente Sebastián Ianantuony, se alinean con el Frente Renovador en el distrito.
GENERAL ALVEAR
Cristinismo El exconcejal y actual presidente del PJ, Bernabé Leinen, ostenta el cargo luego de encabezar una lista de unidad. Leinen se ha mostrado recientemente alineado a Cristina Kirchner.
GENERAL GUIDO
MDF Sebastián Bavio, reconocido dirigente del distrito, lleva las riendas del PJ local. Hombre de confianza del jefe comunal Carlos Rocha, agrega su nombre a la lista de dirigentes que acompañan al MDF.
GENERAL LA MADRID
Pejotista Luego del fallecimiento de Juan Carlos Pellita y la renuncia de María José Campagne, Luciano Schell ocupa el cargo. Por el momento, no se ha enrolado en las filas de ninguna de las facciones que pujan por el PJ bonaerense.
GENERAL MADARIAGA
MDF Claudia Berho fue elegida como titular del PJ tras cerrar una lista de unidad; la vacante la dejó el doctor Gabriel González. Si bien no ha tenido declaraciones públicas, el peronismo local se ha mostrado alineado a la figura de Kicillof.
GENERAL PINTO
Frente Renovador Livio Dovigo es director de Deportes y presidente del PJ de General Pinto. Junto al intendente Freddy Zavatarelli, ambos se referencian en la conducción de Sergio Massa, por lo que el Frente Renovador se anota otro PJ a su favor.
GENERAL SAN MARTÍN
MDF Luego de conducir el partido local desde 2017, el jefe comunal Fernando Moreira reemplazó a Gabriel Katopodis. No fue fácil, hubo que acordar: viejas rencillas con La Cámpora pueden reflorecer.
GENERAL PUEYRREDÓN
MDF Luego de haberle ganado la interna a La Cámpora, Eduardo Cóppola se hizo con la conducción del PJ de General Pueyrredón. Cóppola responde al concejal y referente Rodolfo “Manino” Iriart.
GENERAL RODRÍGUEZ
Cristinismo Mauro García conduce el PJ local luego de una renovación de autoridades. El jefe comunal está referenciado en Cristina y Máximo Kirchner, por lo que La Cámpora se anota otro alcalde en la Primera Sección.
GENERAL VIAMONTE
MDF Luego de que Mauricio Martín diera un paso al costado, la conducción del PJ quedó en manos de Viviana Cabrera, exedil de General Viamonte. El peronismo local responde a la diputada Viviana Guzzo, un PJ aliado más para Kicillof.
GENERAL VILLEGAS
La Cámpora Sol Fernández forma parte de las filas camporistas y se mantiene al frente del PJ del distrito con proyección hacia el futuro.
HIPÓLITO YRIGOYEN
MDF El intendente Ignacio Pugnaloni continúa como presidente del PJ distrital y es uno de los alcaldes de la Cuarta Sección Electoral que se integró al Movimiento Derecho al Futuro y juega fuerte con Axel Kicillof.
HURLINGHAM
Juega por afuera Juan Zabaleta, el exintendente, rompió con el oficialismo bonaerense y consolidó su salida en 2025 al presentarse como candidato a concejal por Somos en Hurlingham. Su postura crítica a Máximo Kirchner lo aleja del PJ bonaerense.
JOSÉ C. PAZ
Cristinismo El alcalde Mario Ishii realizó una jugada en la que primero se acercó al Movimiento Derecho al Futuro, pero después jugó fuerte con el cristinismo y terminó como senador provincial por la Primera Sección.
JUNÍN
La Cámpora El dirigente de La Cámpora, Andrés Merani, quedó al mando del partido local en 2022 y sostiene la titularidad a pesar de que hay sectores que exigen su renuncia. Se viene una dura batalla en el municipio.
LA COSTA
Pejotista En el distrito que gobernó Juan Pablo de Jesús, el PJ local continúa bajo su órbita. El exintendente y actual legislador mantiene una estructura sólida dentro del pejotismo bonaerense, sin alinearse abiertamente ni con Kicillof ni con La Cámpora.
LA MATANZA
MDF El poder peronista más grande del país tiene como presidenta a Verónica Magario. La vicegobernadora bonaerense sostiene una alianza directa con Kicillof, aunque equilibra posiciones con el sector más tradicional del peronismo local.
LA PLATA
La Cámpora El diputado provincial Ariel Archanco lidera el PJ platense. Militante de La Cámpora, es uno de los cuadros que Máximo Kirchner posicionó en el distrito clave de la capital bonaerense, desplazando al sector del exintendente Pablo Bruera.
LANÚS
La Cámpora Julián Álvarez, actual intendente, es quien preside el PJ de Lanús. Hombre de confianza de Máximo Kirchner, representa uno de los bastiones de La Cámpora en el sur del Conurbano.
LAPRIDA
MDF Alfredo Fisher, exintendente y actual senador provincial, preside el PJ local. Figura cercana a Kicillof, integra la mesa política del Movimiento Derecho al Futuro y es uno de sus referentes en la Sexta Sección.
LAS FLORES
Pejotista Rogelio Díaz, dirigente histórico del justicialismo local, conduce el PJ florense. Aunque mantiene diálogo con sectores kicillofistas, no se define abiertamente dentro de ninguna línea interna.
LEANDRO N. ALEM
MDF En el distrito que gobierna Carlos Ferraris, la conducción partidaria está en manos de dirigentes alineados al jefe comunal y, por extensión, al gobernador. Ferraris mantiene una fuerte articulación con el MDF en la Cuarta.
LEZAMA
MDF María Marta Díaz encabeza la conducción del PJ local tras una lista de unidad. Cercana al intendente Arnaldo Harispe, la estructura política responde a Kicillof.
LINCOLN
Pejotista El histórico dirigente Jorge Fernández continúa al frente del PJ linqueño. De tradición pejotista, se mantiene al margen de las internas entre Kicillof y La Cámpora.
LOBERÍA
La Cámpora Juan Pablo Cappelli, exconcejal y dirigente de La Cámpora, preside el PJ loberense. Es uno de los referentes jóvenes que impulsan el kirchnerismo en la Quinta Sección.
LOBOS
Pejotismo El dirigente Gustavo Cavalleri preside el PJ local. Con perfil moderado y vínculos con sectores gremiales, su espacio evita tomar partido por las internas que dividen al peronismo provincial.
LOMAS DE ZAMORA
Pejotismo El intendente Federico Otermín es el presidente del PJ lomense. Heredero político de Martín Insaurralde, mantiene la estructura del tradicional pejotismo lomense, con contactos fluidos tanto con Kicillof como con La Cámpora.
LUJÁN
Cristinismo Leonardo Boto, intendente de Luján y figura cercana a CFK, preside el PJ local. Con respaldo de La Cámpora y del kirchnerismo duro, refuerza el armado cristinista en el corredor norte.
MAGDALENA
Cristinismo El intendente Juan Carlos García lidera el PJ de Magdalena y se referencia en el cristinismo. Bajo su conducción, el peronismo local mantiene una estructura alineada a CFK.
MAIPÚ
La Cámpora Gervasio Bozzano, senador provincial, conduce el PJ local. Figura clave de La Cámpora en la Quinta Sección, consolidó el control del espacio tras unificar a los sectores del kirchnerismo.
MALVINAS ARGENTINAS
Cristinismo El ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, continúa como titular del PJ local. Aliado directo de Cristina Kirchner, sostiene su peso territorial y político dentro de la Primera Sección.
MAR CHIQUITA
MDF Carlos Minnucci, presidente del PJ marchiquitense, es un hombre de confianza del intendente Jorge Paredi. Ambos se referencian en Kicillof, y son aliados dentro del armado del MDF en la costa atlántica.
MARCOS PAZ
La Cámpora Carlos Guardia preside el PJ local, bajo la órbita del intendente Ricardo Curutchet. El espacio mantiene vínculos con La Cámpora y respalda las políticas del kirchnerismo en la Primera Sección.
MERCEDES
Cristinismo El intendente Juan Pablo López Baggio lidera el PJ mercedino. Fiel al cristinismo, mantiene una estructura alineada a CFK, con fuerte presencia en la región centro-oeste de la provincia.
MERLO
Cristinismo Gustavo Menéndez, exintendente y actual senador provincial, sigue al frente del PJ de Merlo. Es uno de los principales referentes cristinistas del Conurbano Oeste.
MONTE
MDF Guillermo Buñes preside el PJ de San Miguel del Monte. Su gestión se alinea al espacio de Axel Kicillof, con participación del Movimiento Evita y agrupaciones locales.
MONTE HERMOSO
Cristinismo Alejandro Dichiara, diputado provincial y expresidente de la Cámara Baja bonaerense, continúa como titular del PJ local. De los dirigentes más cercanos al cristinismo en la Sexta Sección.
MORENO
Cristinismo La intendenta Mariel Fernández preside el PJ local. Referente del Movimiento Evita y cercana a CFK, mantiene su pertenencia al bloque del cristinismo bonaerense.
MORÓN
MDF Claudio Román, funcionario municipal, encabeza el PJ moronense. El intendente Lucas Ghi y el oficialismo local acompañan el armado del MDF, aunque persisten sectores camporistas minoritarios.
NAVARRO
MDF Santiago Maggiotti, secretario de Vivienda de la Nación, continúa al frente del PJ local. Aliado histórico de Kicillof, mantiene el control político en Navarro dentro del MDF.
NECOCHEA
MDF Marcelo Rivero preside el PJ local y mantiene vínculos con sectores del kicillofismo. En la Quinta Sección, el MDF logra sostener su estructura a través de referentes locales como Rivero.
NUEVE DE JULIO
Cristinismo Eduardo Cerdeira, presidente del PJ local, responde al cristinismo y mantiene diálogo con los sectores más cercanos a CFK en la Cuarta Sección.
OLAVARRÍA
La Cámpora Federico Aguilera, dirigente camporista y exfuncionario bonaerense, preside el PJ olavarriense. Es uno de los referentes más activos de La Cámpora en el centro de la provincia.
PATAGONES
Frente Renovador Nicolás García conduce el PJ de Patagones. Su espacio se referencia en el Frente Renovador y responde a Sergio Massa.
PEHUAJÓ
Cristinismo Pablo Zurro, intendente reelecto y uno de los dirigentes más leales a CFK, lidera el PJ local. Voz fuerte del cristinismo del interior bonaerense.
PELLEGRINI
Frente Renovador Carlos Battista, dirigente cercano al massismo, preside el PJ pellegrinense. Junto al intendente Guillermo Pacheco, consolidan la pata renovadora en la Sexta Sección.
PERGAMINO
MDF Silvia Viera encabeza el PJ de Pergamino. Militante de larga trayectoria, representa al kicillofismo en la Segunda Sección Electoral.
PILA
MDF Leandro Ramírez es el presidente del PJ local. Mantiene una estructura alineada con el MDF y el gobernador Kicillof.
PILAR
Cristinismo Federico Achával, intendente y presidente del PJ de Pilar, responde al kirchnerismo duro. Es uno de los intendentes de mayor influencia en el armado cristinista del norte bonaerense.
PINAMAR
Cristinismo Horacio Errasquin, dirigente histórico del PJ pinamarense, preside el partido local y se referencia en el cristinismo.
PRESIDENTE PERÓN
Frente Renovador Blanca Cantero, intendenta del distrito, conduce el PJ local. Referente del Frente Renovador, es una de las dirigentes massistas con mayor peso territorial.
PUAN
La Cámpora Patricia Ibáñez encabeza el PJ puanense y forma parte del armado de La Cámpora en la Sexta Sección.
PUNTA INDIO
MDF David Angueira, dirigente peronista local, conduce el PJ de Punta Indio alineado al MDF y con apoyo del intendente Hernán Yzurieta.
QUILMES
La Cámpora La intendenta Mayra Mendoza preside el PJ quilmeño. Es una de las principales referentes de La Cámpora a nivel provincial y pieza clave del kirchnerismo en el Conurbano Sur.
RAMALLO
Justicialismo Ricardo Gorostiza conduce el PJ ramallense. Representa al justicialismo tradicional, sin alineamiento definido con las principales líneas internas. Mantiene vínculos con sectores gremiales y sociales del distrito.
RAUCH
MDF Emilio Tisera lidera el PJ de Rauch. Cercano al kicillofismo, mantiene una estructura ordenada y sin conflictos internos visibles.
RIVADAVIA
Pejotismo Juan Carlos Boccaleri preside el PJ local. Históricamente vinculado al justicialismo tradicional, mantiene un perfil institucional sin adscripción abierta al MDF o La Cámpora.
ROQUE PÉREZ
MDF Mabel Marchetti conduce el PJ roqueperense. Referente local alineada con Axel Kicillof, fortalece la estructura del MDF en la Séptima Sección.
ROJAS
MDF Ramiro Baguear encabeza la conducción del PJ rojense. Se referencia en el gobernador y respalda la expansión del Movimiento Derecho al Futuro en el norte provincial.
SALADILLO
MDF Danilo Mengarelli preside el PJ saladillense, que se muestra alineado al MDF. Su liderazgo es reconocido dentro del peronismo regional.
SALTO
MDF Ricardo Alessandro, histórico dirigente local y exintendente, continúa al frente del PJ. Referente de peso en la Segunda Sección y aliado del kicillofismo.
SAN ANDRÉS DE GILES
Cristinismo Germán De Rossi conduce el PJ gilense. Cercano a CFK, es uno de los referentes cristinistas de la Segunda Sección.
SAN ANTONIO DE ARECO
Pejotista Francisco Lobos preside el PJ local. Referente del pejotismo clásico, mantiene autonomía frente a las disputas entre Kicillof y La Cámpora.
SAN CAYETANO
Cristinismo Miguel Ángel Olano, dirigente del cristinismo, está al frente del PJ sancayetanense. Mantiene contacto con sectores kirchneristas de la Sexta Sección.
SAN FERNANDO
Justicialismo Augusto Briceño lidera el PJ sanfernandino. Representa al justicialismo local con vínculos institucionales, sin alinearse explícitamente con las corrientes dominantes.
SAN ISIDRO
MDF Hugo Azerrat preside el PJ sanisidrense. Cercano al gobernador, el espacio que conduce responde al MDF, con presencia territorial moderada en la Primera Sección.
SAN MIGUEL
MDF Juanjo Castro, dirigente de perfil sindical, conduce el PJ local. Bajo su gestión, el MDF gana terreno en un distrito históricamente dominado por el possismo.
SAN NICOLÁS
Cristinismo Luis Gaicerain está al frente del PJ nicoleño. Militante del kirchnerismo, se mantiene cercano a la estructura cristinista de la Segunda Sección.
SAN PEDRO
Pejotista Horacio Azzoni preside el PJ sampedrino. Con fuerte arraigo local, mantiene distancia de las disputas entre Kicillof y La Cámpora.
SAN VICENTE
Cristinismo El intendente Nicolás Mantegazza preside el PJ local y se referencia directamente en Cristina Kirchner. Figura clave del cristinismo en la Tercera Sección.
SAAVEDRA
Sin conducción Actualmente, el PJ de Saavedra no cuenta con una conducción formal. Se prevé una reorganización partidaria en los próximos meses.
SALLIQUELÓ
Pejotista Mauro Sauer preside el PJ salliquelense. Figura moderada dentro del justicialismo tradicional, sin pertenencia orgánica a ningún sector interno.
SUIPACHA
Cristinismo Juan Delfino lidera el PJ local. Histórico dirigente del peronismo suipachense, mantiene su respaldo a la línea cristinista.
TAPALQUÉ
MDF El intendente Gustavo Cocconi preside el PJ local. Firme aliado de Kicillof, es una de las figuras centrales del MDF en la Séptima Sección.
TANDIL
La Cámpora Rogelio Iparraguirre, diputado nacional, preside el PJ tandilense. Figura destacada de La Cámpora, es referente político del kirchnerismo en el centro bonaerense.
TIGRE
Pejotismo Lucas Gianella, dirigente peronista local, conduce el PJ de Tigre. Su espacio representa el justicialismo tradicional en un distrito históricamente ligado al massismo.
TORDILLO
MDF Héctor Olivera, intendente y presidente del PJ tordillense, se mantiene como aliado de Axel Kicillof y referente del MDF en la región.
TORNQUIST
MDF Gustavo Trankels, exintendente y actual legislador provincial, lidera el PJ local. Uno de los hombres fuertes del MDF en la Sexta Sección.
TRENQUE LAUQUEN
Cristinismo Pablo Lambert preside el PJ local. Cercano al cristinismo, impulsa la reorganización partidaria del espacio en el oeste bonaerense.
TRES ARROYOS
Frente Renovador Alejandro Barragán encabeza el PJ tresarroyense. El dirigente responde al Frente Renovador y mantiene vínculos políticos con Sergio Massa.
TRES DE FEBRERO
La Cámpora Juan Debandi, exfuncionario bonaerense y dirigente camporista, conduce el PJ local. Su sector trabaja en la consolidación del espacio en el Conurbano Norte.
TRES LOMAS
Pejotista Fabio Uriarte, dirigente del justicialismo local, preside el PJ treslomense. Mantiene perfil institucional sin definición interna marcada.
VEINTICINCO DE MAYO
MDF Hernán Ralinqueo, intendente y dirigente del peronismo bonaerense, lidera el PJ veinticinqueño. Es uno de los principales referentes del MDF en la Séptima Sección.
VICENTE LÓPEZ
MDF Hernán Lanía preside el PJ vicentelopense. Dirigente joven, se encolumna detrás de la figura de Axel Kicillof y del Movimiento Derecho al Futuro.
VILLA GESELL
MDF El intendente Gustavo Barrera conduce el PJ local. Alineado a Kicillof, es uno de los referentes del MDF en la costa atlántica.
VILLARINO
Cristinismo Emmanuel Stefanelli encabeza el PJ villarinense. Cercano a CFK, impulsa la presencia del cristinismo en la Sexta Sección.
ZÁRATE
MDF Leandro Matilla, actual presidente del Concejo Deliberante, conduce el PJ zarateño. Responde políticamente al intendente Osvaldo Cáffaro y al gobernador Axel Kicillof.