Informe Especial 6 de noviembre de 2025 INTERNAS

Quién manda en cada PJ local

Se vienen tiempos de disputas en el peronismo bonaerense luego de la derrota en octubre.La Cámpora, el MDF y el massismo se reparten la conducción partidaria en los 135 municipios

