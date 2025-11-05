Apps
5 noviembre 2025
5 de noviembre de 2025
Alak recibirá a Johnny Depp y lo declarará visitante ilustre de La Plata

El intendente mantendrá un encuentro con el famoso actor y director durante la visita de éste a la Argentina.

El intendente de La Plata, Julio Alak, recibirá al actor y director de cine estadounidense Johnny Depp y lo declarará visitante ilustre de la capital bonaerense.

Ambos mantendrán un encuentro el miércoles próximo, durante la visita de Depp a la Argentina.

El actor y director, que además es músico y cantante, participará de una serie de actividades institucionales y culturales en la ciudad.

Junto a Alak, recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha. En el Teatro Municipal Coliseo Podestá, habrá una alfombra roja y compartirá una entrevista pública con Riccardo Scamarcio, protagonista de la película Modi, dirigida por Depp.

Luego, habrá una función de gala del film.
 

