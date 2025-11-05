Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2025 ENTREVISTA

Carlos Germano: “La unidad a cualquier costo está destruyendo al peronismo”

El consultor político analizó para “Desconfiados” el panorama abierto tras las elecciones del 26. Dijo que el resultado no fue un cheque en blanco al gobierno, que Santilli quedó en carrera para 2027 y que el peronismo debería tener una interna para definir quién es su líder.

Compartir