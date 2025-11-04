Volver | La Tecla Nacionales 4 de noviembre de 2025 MILANESAS INDIGESTAS

Macri le tiró otro palo a Milei: habló de “narcisistas” y de “liderazgos sin equipo”

Luego de la malograda reunión con el Presidente, el ex volvió a criticar al gobierno libertario. Pero destacó que entre ambos hay “una muy linda relación humana”.

