Martes, 4 noviembre 2025
4 de noviembre de 2025
MILANESAS INDIGESTAS

Macri le tiró otro palo a Milei: habló de “narcisistas” y de “liderazgos sin equipo”

Luego de la malograda reunión con el Presidente, el ex volvió a criticar al gobierno libertario. Pero destacó que entre ambos hay “una muy linda relación humana”.

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri volvió a criticar hoy al actual Presidente, Javier Milei, a quien pareció incluir en una lista de “personalidades narcisistas” que conducen la política y de quien dijo que necesita “más empatía”.

Durante una intervención en el Foro ABECEB, Macri resaltó que el PRO, el partido que él fundo, “ha apoyado como nunca” al gobierno libertario, pero dejó entrever que no hubo una compensación adecuada a ese apoyo al hacer notar que a pesar de que busca seguir brindando soporte, “ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión, se hace muy difícli”.

“El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan”, dijo el expresidente, sin nombrar al actual mandatario argentino

Macri resaltó que el partido de los globos amarillos “ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina a un gobierno que no era propio” y manifestó su intención de mantener ese apoyo, pero puntualizó que se dificulta si no se forman “equipos”.

“Tengo una muy linda relación humana con Javier Milei y muchas coincidencias. Pero hay oportunidades de mejora”, dijo el fundador del PRO.
 

