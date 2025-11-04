4 de noviembre de 2025
EN LA MIRA
La jueza Julieta Makintach al banquillo: expectativas por el jury que empieza este jueves
La Comisión de Juicio Político bonaerense fijó para el 6 de noviembre el inicio del proceso contra la magistrada suspendida por su participación en el documental sobre el caso de Diego Armando Maradona. Los detalles.
La Comisión de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires dispuso la fecha para el inicio del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada de haber participado en la grabación del documental Justicia Divina. El proceso comenzará el jueves 6 de noviembre, con la posibilidad de que la magistrada enfrente una destitución.
Makintach, actualmente suspendida, afirmó que es víctima de una “persecución” y que existen “recursos pendientes”. La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios ya había dispuesto su apartamiento preventivo. Su abogado, Darío Saldaño, calificó la medida como “excesiva e injustificada”, argumentando que aún regía la licencia impuesta por la Suprema Corte hasta agosto y que la jueza esperaba la aceptación de su renuncia por parte del gobernador Axel Kicillof.
Mientras tanto, avanza la causa penal que investiga el accionar de Makintach, bajo la conducción de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. Los delitos imputados incluyen cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Según los fiscales, Makintach “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual en el que sería explotado el desarrollo del juicio, su temática y su función jurisdiccional, por la que iba a desarrollar un rol protagónico”.
En la causa penal también están imputados José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A.; el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio; y María Lía Vidal Alemán, amiga de la jueza, quien tuvo la idea de realizar las entrevistas.
A fines de agosto, la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento había aceptado por unanimidad la admisibilidad de la acusación contra Makintach. Con esa resolución, el cuerpo que preside Ulises Giménez dispuso su suspensión, impidiéndole renunciar y estableciendo que perciba solo el 40% de su salario.
El Jurado ya había rechazado los tres planteos de la defensa para intentar suspender la audiencia. En sus descargos, Makintach sostuvo que el “registro audiovisual cuestionado” no fue clandestino y que era conocido por todos los miembros del tribunal.