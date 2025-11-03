Apps
Nueva baja en el gobierno: renunció la viceministra de Salud

Cecilia Loccisano dimitió esta noche de su cargo en la cartera conducida por Mario Lugones.

Acaba de producirse una nueva baja en el gobierno de Javier Milei: la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, renunció a su cargo, dejando una nueva vacante en la administración libertaria.

Loccisano, esposa del exministro macrista Jorge Triaca, dimitió esta noche, y se produjo así un nuevo vacío en el plantel de la administración libertaria, luego de que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, se bajaran del gobierno, para ser prontamente reemplazados por Manuel Adorni y Diego Santilli, respectivamente.

“Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan”, explicó Loccisano en una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”, añadió la ahora exviceministra.

Loccisano agradeció a Milei y a Lugones “por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo”.
 

“Estamos gobernando en una situación de emergencia”

El ministro de Economía bonaerense dijo que hay una recesión a nivel nacional pero “con especial impacto en la provincia”, donde hay 170.000 nuevos desocupados. Y que, mientras cae la recaudación, la Nación se queda con una parte cada vez mayor de la torta.

