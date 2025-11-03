Apps
3 noviembre 2025
3 de noviembre de 2025
Vacante cubierta: Caputo designó a Alejandro Lew como secretario de Finanzas

Ocupará el puesto que hasta la semana pasada ejercía Pablo Quirno, nombrado Canciller. El flamante funcionario ya había sido director y vicepresidente 2° del Banco Central de la República Argentina.

El Gobierno nacional avanzó este lunes con la cobertura de sillas vacantes en el ministerio de Economía, luego de que Luis Caputo eligiese al sucesor de Pablo Quirno, designado Canciller argentina la semana pasada.

Se trata de Alejandro Lew, quien ocupará el cargo de nuevo Secretario de Finanzas, un hombre de la confianza del ministro ya que ocupó con anterioridad los cargos de director y vicepresidente 2° del Banco Central de la República Argentina.

Además, Lew se desempeñó como CEO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales, recordó Caputo en su cuenta de X.En Casa Rosada habían hecho correr el rumor de que el reemplazo de Quirno sería el actual secretario de Política Económica, José Luis Daza, dando lugar a especulaciones sobre una unificación de ambas áreas.
 

