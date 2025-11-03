Vacante cubierta: Caputo designó a Alejandro Lew como secretario de Finanzas

TIEMPO DE DEBATES
En Casa Rosada habían hecho correr el rumor de que el reemplazo de Quirno sería el actual secretario de Política Económica, José Luis Daza, dando lugar a especulaciones sobre una unificación de ambas áreas.
Nuevo Secretario de Finanzas:— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 3, 2025
Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas.
Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA.
Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías… pic.twitter.com/eYYkvT78s0