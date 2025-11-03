3 de noviembre de 2025
JUDICIALES
Sigue la crisis en IOMA: concejal de Echeverría denunció a Giles y a Kicillof
El dirigente que encabezó la lista de La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre presentó una demanda contra la obra social y el gobernador bonaerense por presuntos delitos contra la administración pública.
Siguen las tensiones con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). A raíz de las constantes movilizaciones y críticas de todos los sectores por las prestaciones que brinda la obra social, ahora llegó una nueva denuncia que también está dirigida al gobernador Axel Kicillof.
El abogado penalista y primer concejal de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, presentó una denuncia penal contra el titular de IOMA, Homero Giles, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof por presuntos delitos contra la administración pública. como administración fraudulenta agravada y malversación de caudales públicos.
También se los acusa de otros presuntos delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. La misma fue presentada ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, donde solicitó la “inmediata apertura de investigación penal” y la adopción de medidas cautelares sobre los fondos del IOMA.
En la presentación judicial que realizó el primer candidato a concejal de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el abogado penalista dice que el presupuesto de la obra social de la Provincia supera los 188 mil millones de pesos anuales , y que ha sido “capturado políticamente” y transformado en una “caja política o instrumento de propaganda”, desviando fondos de su finalidad sanitaria.
Por su parte, también el dirigente acusó a las autoridades por el colapso sanitario y el desfinanciamiento de la obra social. Allí denunciaron una presunta “violación sistemática del derecho a la salud”. En la denuncia se enumera la falta de pago a entidades médicas (FEMEBA, FENECON, FREMEBO), demoras en honorarios y la suspensión de tratamientos fundamentales como oncológicos, prótesis o medicación crónica.
También reclamaron por una afiliación compulsiva a la obra social. Sostienen que IOMA usa un régimen de afiliación forzada de empleados municipales y provinciales contra su voluntad. Para el denunciante, esta situación se trata de una “extorsión institucional” y violaría presuntamente el derecho a la libre elección de servicios de salud.
En esa línea, el dirigente dice que la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados (ACEAPP) se utiliza como un “esquema de intermediación ilícita”. La denuncia indica que esta entidad, liderada por Silvina Fontana (quien también dirige RM Salud S.R.L.), presenta un conflicto de intereses y una forma de “malversación de caudales públicos”.
Otro de los reclamos por parte del edil electo de Esteban Echeverría son los cuestionamientos hacia Homero Giles por no presentarse en las interpelaciones realizadas por la Legislatura bonaerense por el servicio que brinda la obra social. Para el abogado, esta situación genera “un incumplimiento de deberes como funcionario público”.