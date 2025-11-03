Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2025 INTERNA A FULL

La oportunidad única de Kicillof: romper el cristinismo y liderar el peronismo hacia 2027

Apoyado por un frente de intendentes que controlan el 40% del electorado bonaerense y ante una caja provincial en rojo por recortes nacionales, Axel Kicillof enfrenta el dilema de confrontar a La Cámpora y a Cristina para refundar el peronismo. el reloj fiscal no da treguas, y los aguinaldos penden de un hilo

