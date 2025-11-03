Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2025 SUBE Y SUBE

Multas de tránsito más elevadas en Buenos Aires: exceder la velocidad puede llegar a $1.711.000

El ajuste, publicado en el Boletín Oficial, regirá para los meses de noviembre y diciembre. Suben 6,5%, en sintonía con el aumento del precio de la nafta.

