3 de noviembre de 2025
SUBE Y SUBE
Multas de tránsito más elevadas en Buenos Aires: exceder la velocidad puede llegar a $1.711.000
El ajuste, publicado en el Boletín Oficial, regirá para los meses de noviembre y diciembre. Suben 6,5%, en sintonía con el aumento del precio de la nafta.
El Gobierno bonaerense ajustó el valor de la Unidad Fija (UF) para infracciones viales en noviembre y diciembre, con un incremento del 6,5% respecto al bimestre previo, alineado con la suba del litro de nafta Premium en la estación del ACA de La Plata.
Así, la publicación en el Boletín Oficial señala que superar el límite de velocidad, pasar en rojo, conducir sin seguro o con VTV vencida puede costar hasta $1.711.000.
Estacionar mal, en cambio, va de $85.550 a $171.100, algunos de los detalles de unos incrementos en multas que en el último año acumularon un alza del 28%.
Los nuevos valores
– Exceso de velocidad: entre $256.650 y $1.711.000 (entre 150 y 1.000 UF)
– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)
– Pasar un semáforo en rojo: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Circular a contramano: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Mal estacionamiento: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)
– Conducir alcoholizado: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $855.500 y $2.053.200 (entre 500 y 1.200 UF).
– Por circular con la VTV vencida: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por manejar sin habilitación: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por circular sin la documentación: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)
– Por circular sin cobertura de seguro: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)
– Por circular con exceso de ocupantes: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF).