Apps
Lunes, 3 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
3 de noviembre de 2025
OTRO ROUND

Parejistas vs. Fuerzas del Cielo: el ring sigue abierto en La Libertad Avanza

Tras la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, el sector de Karina Milei aseguró que su reemplazo en Diputados será Rubén Torres, dirigente de Ezeiza. Sin embargo, desde el caputismo sostienen que el lugar le corresponde a la candidata que sigue en la lista, Ana Tamagno, cercana al caputismo.

Parejistas vs. Fuerzas del Cielo: el ring sigue abierto en La Libertad Avanza
Compartir

La designación de Diego Santilli como reemplazante de Lisandro Catalán como ministro del Interior del Gobierno nacional abrió una nueva disputa entre sectores de La Libertad Avanza, que repercuten en el Congreso.

Tras el nombramiento del “Colo”, desde la Casa Rosada se apuraron a señalar a Rubén Torres, militante del partido bonaerense de Ezeiza y que responde al titular de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, como nuevo diputado nacional.

El dirigente del Conurbano ingresará a la Cámara Baja junto a otros tres dirigentes que le responden a Pareja: Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera, hija de Ramón “Nene” Vera, un ex puntero peronista que se pasó en 2023 a las huestes libertarias.

Sin embargo, y tras la sorpresiva victoria de los libertarios, el espacio consiguió 17 bancas con el 41% de los votos. La número 18 es Ana Tamagno, diplomada en letras, cantante y esposa del biógrafo oficial de Milei, Marcelo Duclos, quien cantó junto al Presidente en el acto realizado en el Movistar Arena.Cercana a las Fuerzas del Cielo, el actual Secretario de Culto y Civilización y diputado provincial electo, buscó instalar el nombre de la militante libertaria como relevo de Santilli. “Es una excelente incorporación al Congreso Nacional. Mujer preparada, inteligente y que defiende las ideas de la libertad hace muchos años. 10/10 el presidente tendrá una firme defensora de su proyecto. ¡Celebro esta incorporación!”, lanzó en sus redes sociales.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ya dictó un fallo que fijó el criterio para este tipo de casos, con la confirmación de Ricardo Garramuño, cuando falleció Héctor “Tito” Stefani, luego de que la radical Dalila Nora reclamara ese lugar.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

REEMPLAZO

Santilli debutó en la Rosada: foto de familia y un invitado que disputa poder

Milei sumó a Santilli a su gabinete y este lunes se hicieron la foto con la nueva conformación. En la imagen se sumó Santiago Caputo, quien parece haber perdido músculo a manos del karinismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Máximo no se baja del ring y se caldea la pelea con Magario por el PJ bonaerense

Kicillof busca aprobar el Presupuesto y romper el cerco interno del peronismo

Empujando en la crisis: cómo se sostiene la economía social en la provincia

Derrumbe de la Torre dei Conti en Roma

Recambio en la cúpula libertaria: las negociaciones del nuevo gabinete

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET