3 de noviembre de 2025
OTRO ROUND
Parejistas vs. Fuerzas del Cielo: el ring sigue abierto en La Libertad Avanza
Tras la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, el sector de Karina Milei aseguró que su reemplazo en Diputados será Rubén Torres, dirigente de Ezeiza. Sin embargo, desde el caputismo sostienen que el lugar le corresponde a la candidata que sigue en la lista, Ana Tamagno, cercana al caputismo.
La designación de Diego Santilli como reemplazante de Lisandro Catalán como ministro del Interior del Gobierno nacional abrió una nueva disputa entre sectores de La Libertad Avanza, que repercuten en el Congreso.
Tras el nombramiento del “Colo”, desde la Casa Rosada se apuraron a señalar a Rubén Torres, militante del partido bonaerense de Ezeiza y que responde al titular de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, como nuevo diputado nacional.
El dirigente del Conurbano ingresará a la Cámara Baja junto a otros tres dirigentes que le responden a Pareja: Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera, hija de Ramón “Nene” Vera, un ex puntero peronista que se pasó en 2023 a las huestes libertarias.
Sin embargo, y tras la sorpresiva victoria de los libertarios, el espacio consiguió 17 bancas con el 41% de los votos. La número 18 es Ana Tamagno, diplomada en letras, cantante y esposa del biógrafo oficial de Milei, Marcelo Duclos, quien cantó junto al Presidente en el acto realizado en el Movistar Arena.Cercana a las Fuerzas del Cielo, el actual Secretario de Culto y Civilización y diputado provincial electo, buscó instalar el nombre de la militante libertaria como relevo de Santilli. “Es una excelente incorporación al Congreso Nacional. Mujer preparada, inteligente y que defiende las ideas de la libertad hace muchos años. 10/10 el presidente tendrá una firme defensora de su proyecto. ¡Celebro esta incorporación!”, lanzó en sus redes sociales.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ya dictó un fallo que fijó el criterio para este tipo de casos, con la confirmación de Ricardo Garramuño, cuando falleció Héctor “Tito” Stefani, luego de que la radical Dalila Nora reclamara ese lugar.