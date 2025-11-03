Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2025 FACTURACION

Tarifazo en puerta: ENRE autorizó a Edesur y Edenor a cambiar la forma de medir y cobrar

Se termina la lectura bimestral y las empresas deberán ofrecer planes de pago sin interés por los ajustes de la transición.

