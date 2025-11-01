Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de noviembre de 2025 EN GUARDIA

Tos convulsa: la Provincia lanza alerta epidemiológica por la suba de casos

El Ministerio de Salud bonaerense informó que los contagios confirmados por coqueluche triplican los valores registrados en 2024 y ya se contabilizan 4 muertes de lactantes. Llamó a completar los esquemas de vacunación infantil y materna.

