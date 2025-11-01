1 de noviembre de 2025
EN GUARDIA
Tos convulsa: la Provincia lanza alerta epidemiológica por la suba de casos
El Ministerio de Salud bonaerense informó que los contagios confirmados por coqueluche triplican los valores registrados en 2024 y ya se contabilizan 4 muertes de lactantes. Llamó a completar los esquemas de vacunación infantil y materna.
El Ministerio de Salud bonaerense lanzó un alerta epidemiológica ante el incesante aumento de casos de tos convulsa, informando que los contagios confirmados triplican los valores registrados en 2024 y ya se contabilizan 4 muertes de lactantes-
En tal sentido, la cartera que conduce Nicolás Kreplak y llamó a completar los esquemas de vacunación infantil y materna, incluida en el Calendario Nacional y que se aplica a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 18 meses y a los 5 años.
La tos convulsa, también conocida como coqueluche, es una enfermedad respiratoria bacteriana que puede ser especialmente grave en bebés y niños pequeños. Según el Boletín Epidemiológico de la semana 42 de 2025, los contagios confirmados triplican los valores registrados en 2024.
De acuerdo con los datos oficiales, hasta la semana 40 se notificaron 772 casos sospechosos: 63 fueron confirmados y 252 clasificados como probables. Las víctimas fatales eran menores de entre un mes y dos años; tres no habían recibido las vacunas correspondientes y el cuarto, un recién nacido, no tenía protección debido a que su madre no fue vacunada durante el embarazo
De acuerdo con los experto, se distinguen tres etapas sintomáticas secuenciales. La fase catarral, se caracteriza por una sintomatología similar a un resfrío común con rinitis y tos. La siguiente etapa es denominada paroxística por los ataques de tos o paroxismos que van aumentando en frecuencia e intensidad, que terminan generalmente en una inspiración profunda que produce el silbido característico llamado estridor inspiratorio. También es frecuente el vómito postusivo. En los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses son frecuentes la cianosis y apneas.
La fase de convalecencia se caracteriza por la disminución gradual y progresiva de los ataques de tos (presentándose tan solo durante el sueño o cuando hay una gran excitación física) con desaparición del estridor inspiratorio.
Las complicaciones más importantes en los menores de 6 meses son bronconeumonía,
convulsiones, encefalopatía aguda y daño cerebral permanente. Los adultos y adolescentes con inmunidad adquirida por vacunación o por infecciones previas con el patógeno, pueden presentar síntomas leves o la típica tos paroxística prolongada. La vacunación es la estrategia más importante de prevención.
Desde la cartera sanitaria alertaron que las coberturas de vacunación se encuentran por debajo de los niveles esperados en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires, con especial preocupación en las regiones V, VI, VII y XII, que abarcan municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Frente a este escenario, instaron a completar los esquemas de vacunación infantil y materna, recordando que las dosis son gratuitas y obligatorias en el sistema público.