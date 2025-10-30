Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2025 TENSIÓN

Los trabajadores de Acerías Berisso cortaron la calle: “Están vaciando toda la fábrica”

Los empleados despedidos continúan con su protesta y sus denuncias de que la empresa no cumple con la conciliación obligatoria. Hicieron el corte para que no se lleven las máquinas y materiales de la planta.

