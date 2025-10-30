30 de octubre de 2025
TENSIÓN
Los trabajadores de Acerías Berisso cortaron la calle: “Están vaciando toda la fábrica”
Los empleados despedidos continúan con su protesta y sus denuncias de que la empresa no cumple con la conciliación obligatoria. Hicieron el corte para que no se lleven las máquinas y materiales de la planta.
El conflicto en Acerías Berisso, que cerró intempestivamente sin pagar los sueldos de sus empleados y ayer procedió a enviar telegramas de despido a trabajadores que protestaron tomando la planta a pesar de la conciliación obligatoria, continúa.
Hoy, los empleados realizaron un corte de calle frente a las instalaciones de la compañía, para evitar que se lleven los materiales de la planta. “Están vaciando la empresa”, dijeron.
Esto, a pesar de que rige la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Walter Correa.
La cartera laboral citó para hoy a las partes para negociar una solución al conflicto, pero los representantes de la empresa no asistieron.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) repudió ayer la “insensibilidad empresarial” y dijo, en un comunicado, que las consecuencias deberían “recaer sobre las ganancias de los dueños”.