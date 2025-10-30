Apps
Jueves, 30 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
30 de octubre de 2025
TENSIÓN

Los trabajadores de Acerías Berisso cortaron la calle: “Están vaciando toda la fábrica”

Los empleados despedidos continúan con su protesta y sus denuncias de que la empresa no cumple con la conciliación obligatoria. Hicieron el corte para que no se lleven las máquinas y materiales de la planta.

Los trabajadores de Acerías Berisso cortaron la calle: “Están vaciando toda la fábrica”
Compartir

El conflicto en Acerías Berisso, que cerró intempestivamente sin pagar los sueldos de sus empleados y ayer procedió a enviar telegramas de despido a trabajadores que protestaron tomando la planta a pesar de la conciliación obligatoria, continúa.

Hoy, los empleados realizaron un corte de calle frente a las instalaciones de la compañía, para evitar que se lleven los materiales de la planta. “Están vaciando la empresa”, dijeron.

Esto, a pesar de que rige la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Walter Correa.

La cartera laboral citó para hoy a las partes para negociar una solución al conflicto, pero los representantes de la empresa no asistieron.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) repudió ayer la “insensibilidad empresarial” y dijo, en un comunicado, que las consecuencias deberían “recaer sobre las ganancias de los dueños”.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ROSCA ATR

Se viene la gran disputa: Kicillof presentaría el Presupuesto 2026 la próxima semana

El gobernador se prepara para hacer la presentación de la Ley de leyes para el próximo año, luego de no reunir los consensos necesarios a fin de 2024. El endeudamiento también está en el tintero por lo que se avecina una fuerte discusión en la Legislatura

NOTICIAS MÁS VISTAS

Teresa García: “Todos los ministros le tienen que presentar su renuncia al gobernador”

UCR: piden renuncias masivas y nuevas elecciones ante el riesgo de intervención

La Cámpora contraataca: Villagrán le respondió con dureza al intendente de Salto

El elemento Gray y las consecuencias para el peronismo bonaerense

Cinco provincias con diferencias mínimas: el escrutinio definitivo no alteró el tablero electoral

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET