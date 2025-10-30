Volver | La Tecla Nacionales 30 de octubre de 2025 ENTREVISTA

Pérez Crespo: “La reforma laboral va a profundizar el problema, no a solucionarlo”

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas dijo a “Desconfiados” que el discurso sobre la necesidad de la reforma proviene de los grandes grupos económicos y que los cambios que ya hizo este gobierno tuvieron la consecuencia inversa a la declamada, ya que generaron “desempleo y precarización”.

