Cinco provincias con diferencias mínimas: el escrutinio definitivo no alteró el tablero electoral

Los recuentos finales en La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Chaco y Chubut ratifican el avance de los bloques mayoritarios en cada distrito, aunque persiste la incógnita en la provincia de Buenos Aires, donde la diferencia entre La Libertad Avanza y la provincia de Buenos Aires es mínima.

