30 de octubre de 2025

La “escribanía” entregó el medido a Boldt en medio de protestas y críticas por la privatización

Con votos del PRO, la Coalición Cívica, la UCR y La Libertad Avanza, se aprobó la adjudicación del servicio millonario a una empresa vinculada al histórico grupo Tabanelli, que maneja buena parte del negocio del juego en la provincia, y que no tendría experiencia en el servicio. El STM se manifestó en el recinto y pidió conformar una mesa de trabajo para coordinar la implementación del nuevo sistema entre la empresa adjudicataria, el Ejecutivo y el gremio. Finalmente, el Concejo dio despacho a la comunicación dirigida al gobierno para que la iniciativa se concrete.

