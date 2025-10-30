Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2025 EN LLAMAS

Isla Santiago: denuncian incendios intencionales y un negocio inmobiliario encubierto

Ambientalistas acusan al municipio de Ensenada de permitir el avance de construcciones ilegales en zonas protegidas. “El Estado es cómplice por omisión”, advirtió Marcelo Martínez de la ONG Nuevo Ambiente en diálogo con Desconfiados. La contundente respuesta del Municipio de Ensenada

Compartir