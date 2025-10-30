30 de octubre de 2025
SONDEOS
Amarillos, violetas y ¿un convite a rojiblancos en el horizonte legislativo y electoral?
El bullrichismo rompería el bloque PRO para integrar un interbloque con los libertarios en el Congreso. En la Legislatura, el parejismo pone la mira en sectores de la UCR para conformar interbloque y se entusiasma con una gran PASO en 2027 de la que participen boinas blancas.
La contundente victoria de La Libertad Avanza pone a la política nacional y provincial ante un panorama de cambios y nuevos escenarios, con su réplica en la actividad legislativa de cara al futuro de los parlamentos.
A nivel nacional, el bullrichismo, triunfante por amplio margen en la Ciudad de Buenos Aires (la ministra de Seguridad se impuso con más del 50% de los votos), está decidida a ir a fondo en su disputa territorial con Jorge Macri, y definió las primeras líneas gruesas de su estrategia.
Según trascendió, ordenó a su tropa romper el bloque amarillo, que preside Cristian Ritondo en Diputados, para conformar un nuevo espacio y ubicarse en un interbloque con los libertarios. En este grupo están Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado y Carlos Almena, entre otros.
A ellos podrían sumarse algunos radicales peluca, para conformar un grupo con peso específico dentro del cuerpo que preside el karinista Martín Menem.
Distinta es la situación en la Legislatura provincial, donde los bullrichistas se anticiparon a sus colegas porteños y ya se tiñeron de violeta, no sólo afiliándose al partido que preside Sebastián Pareja en territorio bonaerense sino pasándose a los bloques de LLA en Diputados y Senadores.
Según pudo saber La Tecla.info, algunas de las espadas libertarias, sobre todo en la Cámara Baja, harían el intento de sumar a un sector de la UCR, el liderado por el senador nacional Maximiliano Abad, a un interbloque de hecho. No es de derecho aún, aunque existen conversaciones entre todos los sectores para incorporar al reglamento esa figura, no reconocida hoy en la Legislatura.
Es más, un referente libertario recogió el pedido que ayer realizó el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien pidió a las fuerzas políticas definir el próximo año -no electoral- qué harán con temas como las PASO.
En tal sentido, sectores de LLA reconocieron que, con modificaciones, contemplan la realización de una gran primaria con la participación de sectores de la UCR, para definir candidaturas en 2027.