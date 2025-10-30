Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2025 SONDEOS

Amarillos, violetas y ¿un convite a rojiblancos en el horizonte legislativo y electoral?

El bullrichismo rompería el bloque PRO para integrar un interbloque con los libertarios en el Congreso. En la Legislatura, el parejismo pone la mira en sectores de la UCR para conformar interbloque y se entusiasma con una gran PASO en 2027 de la que participen boinas blancas.

