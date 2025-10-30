30 de octubre de 2025
JUSTICIA
Dictaron prisión preventiva para todos los acusados por el triple crimen de Varela
La medida se adoptó luego del pedido del fiscal Adrián Arribas, quien encabeza la investigación y solicitó mantener detenidos a los imputados mientras continúa la causa.
El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara resolvió dictar la prisión preventiva para los sospechosos involucrados en el crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas el 19 de septiembre en Florencio Varela.
Sobre los últimos avances se encuentra la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor Jota”. El hombre, de nacionalidad peruana, ya estaba recluido en la Alcaldía de la calle Cavia, en el barrio porteño de Palermo, por una causa de narcotráfico, y esperaba ser extraditado a su país.
Esa extradición quedó suspendida por su presunta implicación en el triple crimen. Cabe recordar que “Señor Jota” ya se encontraba detenido por causas previas relacionadas con el narcotráfico.
Zabaleta Cubas fue apuntado como el principal autor intelectual del crimen. Actualmente está acusado de “privación ilegal de la libertad agravada por la participación de varias personas y por tener a una de las víctimas menores de edad, en concurso real por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, violencia de género, premeditación y críminis causa”.
Con su imputación, ya suman once los detenidos en el expediente. Entre ellos figuran Mónica Mujica (37), pareja de Víctor Sotacuro (41); Maximiliano Andrés Parra (18); Ariel Giménez (29); Miguel Ángel Villanueva Silva (25); Iara Daniela Ibarra (19); Celeste Magalí González Guerrero (28); Milagros Florencia Ibáñez (20) y Matías Agustín Ozorio (28) .
No obstante, hasta el momento permanecen prófugos tres hombres de nacionalidad peruana sobre quienes pesan alertas rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani y Manuel Valverde Rodríguez.