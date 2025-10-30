Volver | La Tecla Nacionales 30 de octubre de 2025 JUSTICIA

Dictaron prisión preventiva para todos los acusados por el triple crimen de Varela

La medida se adoptó luego del pedido del fiscal Adrián Arribas, quien encabeza la investigación y solicitó mantener detenidos a los imputados mientras continúa la causa.

