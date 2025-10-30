Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Guiño y alivio de Provincia para un municipio violeta afectado por una tragedia

La nueva ley provincial ratifica la emergencia por seis meses y dispone beneficios fiscales, suspensión de desalojos, apoyo social y congelamiento de tarifas en servicios esenciales.

Compartir