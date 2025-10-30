Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2025 DESCONFIADOS

Conflicto en Acerías Berisso: denuncian que la empresa desacata la conciliación obligatoria

En diálogo con Desconfiados, el delegado de la UOM, Carlos Lazarte, aseguró que la firma mantiene las puertas cerradas pese a la medida dictada por el Ministerio de Trabajo. Denunció falta de pago de sueldos, incumplimiento de acuerdos y maniobras empresariales que podrían dejar a 20 trabajadores en la calle.

