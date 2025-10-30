Apps
Jueves, 30 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
30 de octubre de 2025
FIN A LA TREGUA

Del festejo al fuego cruzado: Buenos Aires, campo de batalla libertario

La breve euforia por la victoria dio paso a una guerra interna que enfrenta a los principales aliados de Milei. El territorio bonaerense, epicentro de la fractura

Del festejo al fuego cruzado: Buenos Aires, campo de batalla libertario
Compartir

El festejo fue breve. Los resultados del domingo no alcanzaron para aplacar las tensiones dentro del Gobierno nacional, que tienen su impacto en tierras bonaerenses. El escenario de conflicto no se circunscribe únicamente a la Casa Rosada: la Legislatura, como también los Concejos de distritos clave del conurbano, reflejaron las trifulcas dentro del espacio violeta.

La foto de Karina Milei y Santiago Caputo reunidos a solas no fue suficiente para calmar las aguas, y el triunfo electoral duró pocas horas puertas adentro del Gobierno, que amaneció inmerso en una crisis política interna que amenaza con diluir el capital político obtenido en las urnas.

Los gestos y abrazos ya no ocultan la guerra fría entre el “karinismo” y el “caputismo”, a la que ahora se suma con fuerza el “parejismo” bonaerense. El enfrentamiento dentro de LLA combina tensiones personales, disputas por recursos y diferencias estratégicas sobre el rumbo del Gobierno.

Por un lado, Karina Milei busca consolidar un núcleo de leales que blinde a su hermano y preserve la pureza ideológica del proyecto libertario. Otro de los elementos del “Triángulo de Hierro” es Santiago Caputo, cerebro comunicacional y arquitecto de la campaña, que ocupa un espacio clave en las consideraciones del presidente Milei, a pesar de los cuestionamientos de miembros del gabinete.

En el medio, el parejismo, encabezado por Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, aparece como una tercera fuerza que reclama territorio y protagonismo. Su avance se evidencia en la estructura bonaerense y en las listas legislativas, donde sus alfiles coparon buena parte de los lugares expectantes. Estos armados ocasionaron un descontento en las bases de respaldo que tiene el Presidente, principalmente en Las Fuerzas del Cielo, el espacio de los soldados leales a Santiago Caputo y con una base impenetrable en las redes sociales.

La interna también se trasladó al territorio. En las últimas horas, Estefanía Albasetti, concejal quilmeña que respondía a Las Fuerzas del Cielo, decidió pasarse al menemismo bonaerense de Pareja, en un movimiento que profundiza la fragmentación del armado libertario. El grupo de Los Gordos, denominación autorreferencial vinculada a Daniel Parisini (Gordo Dan), reaccionó con frialdad: dejaron de seguirla en redes. Detrás de ese gesto digital se esconde un mensaje político: el quiebre es total.

En el entorno de Pareja hablan sin rodeos: “Preparate, porque vamos a tener un noviembre sangriento”, lanzó un operador en diálogo con La Tecla, en alusión a las batallas internas que se avecinan. La frase refleja el clima bélico que domina al oficialismo en la provincia, donde los libertarios aún no logran articular una estructura sólida y unificada.

El control del bloque de Diputados —hoy bajo el mando del caputista Agustín Romo— será el próximo campo de batalla. En diciembre se reincorporará Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto del Gobierno nacional, quien volverá a la Cámara baja y se perfila como aliado de Caputo. En paralelo, el bahiense Oscar Liberman es uno de los nombres que aparece como candidato a presidir el bloque oficialista como también el platense Juanes Osaba, mientras en el Senado los leales a Pareja dominarán sin resistencia.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PACTO DE MAYO 2.0

“No vale la pena”: con Kicillof marginado, Milei renueva el diálogo con gobernadores

Junto a mandatarios provinciales afines, el presidente Javier Milei busca garantizar la aprobación del Presupuesto y las reformas laboral y tributaria. Respecto a la invitación de Kicillof, desde el Gobierno señalaron que "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente".

NOTICIAS MÁS VISTAS

Ya no hay lugar para dudas en el peronismo

Se agita la rebelión contra CFK tras la derrota del domingo

UCR en llamas: sectores internos negocian para evitar “sillazos” y la intervención

Las puertitas de Kicillof

Ramos Padilla pidió discutir en 2026 cómo "reintegrar" las PASO y el rol de la BUP

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET