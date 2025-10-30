Volver | La Tecla Nacionales 30 de octubre de 2025 HISTORICO

El jugador de hockey argentino Nicolás Keenan podría convertirse en primer caballero de los Países Bajos

El líder del partido centroizquierdista D66, Rob Jetten, de 38 años, logró un empate técnico en las elecciones legislativas del pasado miércoles. El político está en pareja con el deportista de 28 años, integrante del club neerlandés Klein Zwitserland.

