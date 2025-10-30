El jugador de hockey argentino Nicolás Keenan podría convertirse en primer caballero de los Países Bajos
El líder del partido centroizquierdista D66, Rob Jetten, de 38 años, logró un empate técnico en las elecciones legislativas del pasado miércoles. El político está en pareja con el deportista de 28 años, integrante del club neerlandés Klein Zwitserland.
Compartir
En las elecciones legislativas celebradas el pasado miércoles, el partido de centroizquierda Demócratas 66 (D66) y el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders han logrado un empate técnico.
Vale resaltar que Jetten está en pareja con el argentino Nicolás Keenan, de 28 años, jugador de los Leones, el seleccionado argentino de hockey sobre césped y del club neerlandés Hoofdklasse Klein Zwitserlandy.
Ambos, que comenzaron su relación en 2022, anunciaron en noviembre de 2024 que se casarían, aunque aún no han fijado una fecha para la boda.
Por otra parte, tras los resultados, Rob Jetten celebró el "triunfo de las fuerzas positivas" y expresó su interés en formar una coalición con partidos como el VVD y el CDA, además de considerar a GroenLinks-PvdA como una "opción muy lógica".
No obstante, el líder de GroenLinks-PvdA, Frans Timmermans, quien asumió la responsabilidad de los malos resultados, renunció al cargo y cerró su ciclo en la política neerlandesa.
La diferencia de solo 2.300 votos entre D66 y el PVV mantiene la incertidumbre sobre quién liderará las negociaciones para formar el gobierno, lo que podría dar lugar a una de las etapas más complejas en la historia reciente de las elecciones neerlandesas.
Una faceta más personal
Keenan y Jetten están en pareja hace tres años y confirmaron públicamente sus intenciones de casarse. “Pronto seremos Mr & Mr”, escribieron en una publicación compartida en la red social Instagram.
En el caso de que se concrete el matrimonio, el país podría tener el “primer caballero” en la historia de los Países Bajos. Esta situación sería un hecho inédito para el país, que ya cuenta con la argentina Reina Máxima.