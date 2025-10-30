Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2025 PACTO DE MAYO 2.0

“No vale la pena”: con Kicillof marginado, Milei renueva el diálogo con gobernadores

Junto a mandatarios provinciales afines, el presidente Javier Milei busca garantizar la aprobación del Presupuesto y las reformas laboral y tributaria. Respecto a la invitación de Kicillof, desde el Gobierno señalaron que "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente".

