Nacionales 29 de octubre de 2025 RUIDO INTERNO

Se agita la rebelión contra CFK tras la derrota del domingo

La puja intestina en el peronismo se manifiesta cada vez más en la superficie. En los últimos días se oyeron voces que cuestionaron directamente a la expresidenta por sus decisiones y reclamaron renovación.

