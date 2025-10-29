Volver | La Tecla Nacionales 29 de octubre de 2025 ¿AHí ESTABAN LOS PESOS?

Insólito: afirman que el gobierno creó un "bono Bessent" sin decirle a nadie

El BCRA colocó 2,75 billones de pesos en un día pero no se sabe a qué plazo ni cuál es el interés que pagaremos todos los argentinos por esa deuda. Creen que ahí están los pesos que compró el Tesoro estadounidense.

