Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2025 TELÉFONO PARA LA CORTE

Sigue el conflicto por el exdiputado internado en Punta Cana: piden acción de la aseguradora

Hace doce días que Ricardo Gorostiza espera la acción tanto de la Corte como de la aseguradora para cubrir el tratamiento por un fallo renal agudo y un infarto en República Dominicana.

Compartir