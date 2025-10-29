Apps
UNA MANITO

Macri zafó otra vez: la Corte lo libró de una causa por espionaje

El expresidente había sido sobreseído en el juicio por vigilancia ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. El máximo tribunal del país confirmó la medida.

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri se benefició hoy con otro fallo favorable que extingue la causa en su contra por el espionaje a familiares de los muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido al promediar su gobierno. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el sobreseimiento que había dictado el tribunal inferior, al rechazar los recursos presentados por parientes de los 44 tripulantes del submarino, que habían demandado al exmandatario y a varios funcionarios por haberlos espiado en forma ilegal. 

De esta manera, Macri quedó libre de cargos en ese caso, que conmocionó al país. 

Además del expresidente, quedaron sobreseídos quienes fueran las máximas autoridades de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hoy Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Se trata de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes ocupaban el primer y segundo lugar en la cadena de mandos en el organismo cuando se produjeron las escuchas y maniobras de seguimiento. 

La Justicia confirmó que las operaciones de espionaje existieron, pero absolvió a Macri por entender que se trataba de un tema de seguridad nacional. 

La abogada Valeria Carreras, que representó a los familiares en la causa contra Macri, expresó hoy: "Aún no está dicha la última palabra". Dejó así abierta la puerta para un recurso ante tribunales internacionales. 

 

