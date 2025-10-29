Volver | La Tecla Nacionales 29 de octubre de 2025 UNA MANITO

Macri zafó otra vez: la Corte lo libró de una causa por espionaje

El expresidente había sido sobreseído en el juicio por vigilancia ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. El máximo tribunal del país confirmó la medida.

