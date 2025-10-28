28 de octubre de 2025
Tras la derrota electoral, Kicillof habló en Varela y apuntó contra el gobierno nacional
Durante la apertura del nuevo espacio educativo, el gobernador bonaerense destacó la inversión provincial en infraestructura escolar y criticó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional en materia educativa.
Luego de la dura derrota en las elecciones de medio término, el gobernador Axel Kicillof recorrió Florencio Varela, donde supervisó las obras del nuevo Polo Educativo de la localidad. Acompañado por el intendente Andrés Watson y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, el mandatario provincial destacó la importancia de sostener la inversión en infraestructura escolar y advirtió sobre el retroceso que, según dijo, implican las políticas nacionales para la educación pública.
“En estos años construimos 247 nuevas escuelas y realizamos más de 7.100 obras de refacción en toda la provincia. Mientras algunos recortan, nosotros seguimos invirtiendo porque nuestro pueblo sabe quién abandona y quién construye”, expresó Kicillof.
En esa línea, el mandatario sentenció: "En la Provincia tenemos el compromiso y la obligación de seguir invirtiendo en las obras que traen soluciones concretas a los problemas de los bonaerenses: la educación primaria y secundaria para el barrio La Carolina no llega de la mano del mercado, sino de un Estado que está presente y que destina los recursos para llevar bienestar a quienes más lo necesitan”.
El flamante Polo Educativo cuenta con jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, y un centro de formación docente, lo que permitirá ampliar la oferta educativa en una zona con fuerte crecimiento demográfico. Desde el municipio destacaron que el complejo fue pensado para brindar “un entorno seguro, accesible y de calidad” para miles de estudiantes del distrito.
El gobernador remarcó además que “la educación pública es el motor del desarrollo” y sostuvo que “cada escuela nueva es una trinchera contra la exclusión”. En ese sentido, apuntó contra la gestión de Javier Milei al señalar que “mientras el Gobierno nacional ajusta, nosotros seguimos construyendo derechos”.
Por su parte, el intendente Watson agradeció la presencia del mandatario provincial y subrayó el impacto que tendrá el nuevo Polo en la comunidad local. “Este tipo de obras son las que transforman la realidad de nuestros barrios. Hoy Florencio Varela sigue creciendo con más oportunidades para nuestros chicos y chicas”, afirmó.
La jornada incluyó además la entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense y la visita a establecimientos en obra dentro del distrito. Con esta inauguración, el Ejecutivo provincial reafirma su apuesta por la educación pública en un contexto de fuerte tensión con la Casa Rosada por los recortes presupuestarios.