28 de octubre de 2025
CAMBIO EN EL GABINETE
Pablo Quirno juró como ministro de Relaciones Exteriores de la Nación
En un acto celebrado este martes por la tarde en el Salón Blanco, Quirno reemplazó a Gerardo Werthein en la Cancillería y anticipó “novedades comerciales” en la agenda exterior
Este martes por la tarde, el presidente Javier Milei le tomó juramento al economista Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, en reemplazo de Gerardo Werthein. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, alrededor de las 17, ante la presencia del gabinete nacional y familiares del flamante canciller.
Quirno, quien hasta ahora conducía la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, llega al Palacio San Martín con el encargo de profundizar el alineamiento entre economía y diplomacia, en sintonía con el enfoque del gobierno de fomentar inversiones extranjeras. Su designación ya había sido oficializada mediante el decreto 774/2025, dado a conocer en el Boletín Oficial, que aceptó también la renuncia de Werthein.
El anuncio del reemplazo se produjo pocos días después de las elecciones legislativas, en un contexto de reorganización política y económica que el oficialismo busca consolidar. Con Quirno al frente de la Cancillería, el Ejecutivo pretende reforzar estrategias de inserción internacional y avanzar en negociaciones comerciales que fomenten la llegada de capital extranjero.
Durante su breve discurso tras la jura, el Presidente destacó que “nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre” y remarcó que el sector diplomático “va a seguir siendo representado por un coloso que viene del Ministerio de Economía, que es Pablo Quirno”. Asimismo, desde Presidencia adelantaron que el nuevo canciller podría anunciar en los próximos días “novedades comerciales” apuntadas a abrir nuevos mercados para el país.
El paso de Quirno de Economía a Cancillería deja vacante su cargo anterior en Finanzas, lo que ya genera especulaciones sobre quién lo reemplazará en ese rol estratégico, justo en una semana donde el Tesoro debe afrontar vencimientos millonarios. En este sentido, uno de los nombres que cobra fuerza es el del secretario de Política Económica, José Luis Daza.
La salida de Werthein, quien ejerció menos de un año al frente de la Cancillería, estaba marcada por tensiones internas dentro del gobierno y críticas hacia su gestión diplomática.
on su reemplazo, el oficialismo busca no sólo continuidad política, sino también una mayor sincronía entre las áreas económicas y exteriores, con el objetivo de proyectar hacia el exterior una Argentina más atractiva para inversores globales.