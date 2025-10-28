Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2025 UP! UP!

Cae la teoría del “riesgo kuka”: el dólar volvió a superar los $ 1500

La euforia por el resultado electoral no duró demasiado. Ayer y hoy, la cotización de la divisa norteamericana se mantuvo cerca del techo de la banda. Hoy se vendió a más de 1500 pesos antes de volver a caer y cerrar en $ 1495.

