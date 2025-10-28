28 de octubre de 2025
RESPALDO
Un intendente salió a bancar a Kicillof por el desdoblamiento
Lucas Ghi, de Morón, dijo que de no haber sido por la decisión del Gobernador, el desempeño electoral de Fuerza Patria habría sido “más parecido al de octubre que al de septiembre”. Se ubicó así en el polo opuesto de los cristinistas que volviero a cuestionar la idea con el resultado puesto.
El intendente de Morón, Lucas Ghi, defendió hoy el desdoblamiento de las elecciones legislativas dispuesto por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tras el cual Fuerza Patria obtuvo una resonante victoria por sobre La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas provinciales pero también una ajustada derrota en territorio bonaerense frente al oficialismo nacional.
“Si no desdoblábamos, el resultado era más parecido al de octubre que al de septiembre”, dijo Ghi durante una entrevista en la radio Futurock FM. “Al desdoblar, pudimos pensar en dos dinámicas electorales distintas.”
De esa manera, el jefe comunal se ubicó en la vereda opuesta a la de alcaldes cristinistas, como la quilmeña Mayra Mendoza, que volvió a cuestionar el desdoblamiento luego de la derrota del domingo, observando: “Cristina tenía razón”.
Se refería a la disputa en torno a la decisión de separar los comicios provinciales de los nacionales, que enfrentó a Kicillof con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien manifestaba que era mejor que fueran concurrentes.
Para Ghi, está claro que desdoblar fue la mejor opción. “Me parece interesante la decisión que tomó Axel de desdoblar la elección, de pensar un momento de discusión estrictamente localizada, con una agenda más puesta en lo municipal y provincial, que nos permitió a los intendentes llevar un modo de conversación con temas muy vinculados a lo que nos atraviesa a los territorios. Y eso tuvo un resultado. En octubre, evidentemente, se generó otra dinámica, con un resultado distinto”, explicó.
Ghi también defendió el rol de los intendentes, ante las acusaciones entre bambalinas de que en la elección de octubre no movilizaron como lo habían hecho en septiembre porque no se jugaban cargos municipales.
“Jugaron pleno, absolutamente. Esa lógica no resiste mayor análisis”, dijo el alcalde moronense.