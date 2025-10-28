Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2025 RESPALDO

Un intendente salió a bancar a Kicillof por el desdoblamiento

Lucas Ghi, de Morón, dijo que de no haber sido por la decisión del Gobernador, el desempeño electoral de Fuerza Patria habría sido “más parecido al de octubre que al de septiembre”. Se ubicó así en el polo opuesto de los cristinistas que volviero a cuestionar la idea con el resultado puesto.

Compartir