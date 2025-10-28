28 de octubre de 2025
POR D10S
El BCRA lanza moneda conmemorativa por los 40 años del “Gol del Siglo” de Maradona
El Banco Central emite una pieza de plata que revive la legendaria jugada ante Inglaterra en México 1986, en el marco del Programa Internacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en EE.UU., Canadá y México.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando el icónico segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado el mejor de la historia. En 2026 se cumplirán exactamente 40 años de esa hazaña inolvidable.
Esta emisión forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, en el que Argentina participa por sexta vez.
Anteriormente, el BCRA acuñó piezas para los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, año en que la Selección se coronó campeona. Ahora, por primera vez, el torneo se realizará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.
Detalles del diseño y características
En el anverso, el centro muestra una pelota atravesando la moneda como símbolo de la pasión por el fútbol; en el arco superior figura la leyenda “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el inferior, “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”.
El reverso reproduce el esquema de la jugada de 1986: la trayectoria del balón, los rivales eludidos y el gol final. En el círculo central del campo de juego aparece el valor facial simbólico de $10, junto al año de acuñación 2025 en el exergo. Arriba se lee “BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” y abajo, nuevamente “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”.
La moneda es de plata 925, con canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. Se emitieron 2.500 unidades para el mercado nacional. Además, se produjeron versiones en oro con diseño similar, destinadas al ámbito internacional.
El diseño fue creado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, y las piezas fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España.
Este homenaje al fútbol argentino invita a revivir la magia eterna de uno de los momentos más icónicos de la historia deportiva.
Para adquirir la moneda link: https://bcra.gob.ar/BCRAyVos/Stand%E2%80%A6