Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2025 POR D10S

El BCRA lanza moneda conmemorativa por los 40 años del “Gol del Siglo” de Maradona

El Banco Central emite una pieza de plata que revive la legendaria jugada ante Inglaterra en México 1986, en el marco del Programa Internacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en EE.UU., Canadá y México.

Compartir