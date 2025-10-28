28 de octubre de 2025
OPERATIVO
Arranca el escrutinio definitivo de las legislativas: cuándo y cómo será
La Junta Electoral Nacional de la Provincia dispuso que se inicie este miércoles 29 de 8 a 13 y de 14 a 18 horas en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Se dispondrán dos recintos simultáneos, con 50 mesas de trabajo cada uno,
La Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires dispuso el inicio del escrutinio definitivo de la elección de diputados nacionales celebrada el pasado 26 de octubre, y que comenzará este miércoles 29 de 8 a 13 y de 14 a 18 horas en el Pasaje Dardo Rocha de la capital provincial.
Según anticipó el órgano electoral, integrado por el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, el inicio de las tareas será con el recuento de los distritos de La Plata (Octava Sección) y Campana.
Se dispondrán dos recintos simultáneos, con 50 mesas de trabajo cada uno, integradas por personal de la Junta Electoral, donde apoderados y fiscales previamente acreditados deberán ingresar antes de las 8:30, siendo la acreditación prevista a partir de las 8.
A partir del jueves 30, la acreditación de fiscales se realizará todos los días a partir de la hora 7.30 y el ingreso de los fiscales será desde las 8:00, con credencial obligatoria y un máximo de 50 fiscales por sector, además de cuatro auxiliares y dos apoderados por fuerza.
Los votos de electores privados de libertad y residentes en el exterior serán escrutados por la Cámara Nacional Electoral, y que el padrón bonaerense totalizó 13.506.058 electores.
A través de un comunicado, la Junta hace saber a las agrupaciones participantes que, “luego de analizada la documentación de las mesas de sufragio en el recinto de escrutinio, esta Junta confeccionará un listado, por municipio, de aquellas mesas que presenten deficiencias que impidan su carga al sistema, ya fuere por carencia de dicha documentación, o por presentar evidentes errores de hecho”.