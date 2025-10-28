Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2025 OPERATIVO

Arranca el escrutinio definitivo de las legislativas: cuándo y cómo será

La Junta Electoral Nacional de la Provincia dispuso que se inicie este miércoles 29 de 8 a 13 y de 14 a 18 horas en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Se dispondrán dos recintos simultáneos, con 50 mesas de trabajo cada uno,

