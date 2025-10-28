Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2025 CRISIS CLIMATICA

El huracán Melissa nivel 5 ya provocó muertes en el Caribe

El ojo del poderoso ciclón llegó a Jamaica, causando efectos catastróficos con fuertes vientos e inundaciones, según informó el Centro Nacional de Huracanes.

