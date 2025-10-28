El huracán Melissa nivel 5 ya provocó muertes en el Caribe
El ojo del poderoso ciclón llegó a Jamaica, causando efectos catastróficos con fuertes vientos e inundaciones, según informó el Centro Nacional de Huracanes.
Compartir
El huracán Melissa se ha convertido en un poderoso huracán de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Se desplaza lentamente sobre el mar Caribe, con dirección hacia Jamaica.
En último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Melissa se hallaba a 205 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica. Según la trayectoria pronosticada, el centro del huracán atravesará la isla y continuará en dirección noreste.
Melissa sería el huracán más potente que ha azotado la región desde el huracán Gilbert en 1988 y amenaza con dejar grandes daños en infraestructura.
Según el pronóstico, se espera que Melissa cruce el sureste de Cuba el miércoles temprano por la mañana como un "extremadamente peligroso huracán de gran categoría".
Jamaica en alerta
El primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, advirtió sobre la gravedad del fenómeno: “No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco. La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío”.
Por su parte, las autoridades reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y cortes generalizados de energía incluso antes del impacto directo del ciclón.
En tanto, el ministro de Salud, Christopher Tufton, informó que algunos hospitales costeros trasladaron a sus pacientes a los pisos superiores como medida preventiva ante una marejada ciclónica de hasta cuatro metros.
“Esperamos que eso sea suficiente para cualquier marejada que ocurra”, señaló Tufton, mientras se trabaja en la protección de suministros médicos y la evacuación de áreas críticas.
Hasta el momento, Melissa ha dejado al menos siete víctimas fatales en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además hay una persona desaparecida.