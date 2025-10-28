28 de octubre de 2025
TRABAJAN LAS AUTORIDADES
Macabro: encontraron el cuerpo de un contador descuartizado en el freezer de su casa
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, quien se desempeñaba laboralmente en la Dirección General de Rentas.
Un escalofriante hallazgo conmocionó a todo Tucumán, luego de que el cuerpo desmembrado de un contador de 52 años fuera encontrado dentro del freezer de su propio domicilio en la ciudad de Aguilares.
El espeluznante descubrimiento ocurrió este domingo en una vivienda ubicada en la esquina de la avenida Sabio y Virgen del Carmen. Fue la hermana de Romano quien encontró el cuerpo, luego de varios días sin poder contactarlo.
Tras no tener novedades, ella decidió usar una llave y entrar a la casa, donde descubrió el horror y procedió a llamar de inmediato a la Policía.
Las alarmas de la familia habían comenzado a sonar debido a que llevaban varios días sin tener noticias del hombre. La preocupación escaló esa misma mañana cuando su camioneta fue encontrada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol.
Adicionalmente, la hermana de la víctima había recibido un “extraño mensaje” antes del hallazgo. El fiscal Miguel Varela, a cargo de la causa, detalló que “la mujer notó que no era él quien escribía”.
Actualmente, la Justicia está tratando de establecer si Romano fue víctima de un robo. Sin embargo, el fiscal Varela sostiene que no se descarta ninguna hipótesis, y los indicios iniciales apuntan a que el contador fue asesinado en su propia casa.
Finalmente, el cuerpo de Romano fue trasladado para la autopsia, que será clave para establecer la causa y la hora exacta de la muerte. Mientras tanto, la Policía de Tucumán y la Fiscalía trabajan sobre varias hipótesis, sin descartar ninguna.