Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2025 MOTOSIERRA

El mercado festeja, pero las fintech ajustan: Ualá despidió a más de 100 personas en Argentina

La fintech Ualá, fundada por el empresario libertario Pierpaolo Barbieri, anunció un nuevo recorte de personal que afectará a 110 empleados en Argentina. A nivel regional, la cifra asciende a 135 trabajadores despedidos.

Compartir