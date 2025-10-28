28 de octubre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Kicillof creó un consorcio para reactivar la Autopista Presidente Perón
Publicado hoy en el Boletín Oficial, el nuevo organismo trabajará junto a intendentes para impulsar la reactivación de una obra clave para el conurbano.
La Plata. El Gobierno bonaerense oficializó hoy, a través del Boletín Oficial, la creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, un organismo que buscará reactivar la obra vial abandonada desde diciembre de 2023 y coordinar acciones en los municipios atravesados por su traza.
El nuevo consorcio estará integrado por la provincia de Buenos Aires y los municipios de Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno, Presidente Perón y San Vicente, aunque podrá incorporar otros distritos y entidades públicas o privadas vinculadas al proyecto.
La vicegobernadora Verónica Magario presidirá el Consejo de Administración, acompañada por 11 representantes de distintos ministerios provinciales. Según el reglamento, el organismo deberá reunirse al menos una vez por mes.
La autopista, que conecta la ruta 7 con la ruta 2 y atraviesa 12 municipios del conurbano bonaerense, fue pensada como el tercer anillo de circunvalación del área metropolitana. De sus 106 kilómetros de extensión, aún restan unos 31 kilómetros por pavimentar, y los intendentes de la zona vienen alertando sobre problemas de seguridad y deterioro en los tramos paralizados.
Aunque la obra sigue bajo jurisdicción nacional, la Provincia reclama su traspaso para poder continuarla. Mientras tanto, el nuevo consorcio tendrá facultades para actuar sobre la traza y en un radio de tres kilómetros a cada lado, con el objetivo de promover el desarrollo urbano, productivo y ambiental de la región.
El decreto, firmado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Carlos Bianco, aprueba el convenio constitutivo y sus anexos, y dispone su publicación oficial. El texto destaca que la medida busca impulsar la articulación territorial y el desarrollo económico del conurbano, “mejorando la calidad de vida de los bonaerenses”.