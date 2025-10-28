Volver | La Tecla Nacionales 28 de octubre de 2025 INVESTIGACION

Triple crimen de Varela: piden la detención de “Señor Jota”

Identificado como Joseph Freyser Zabaleta Cubas, el sospechoso fue señalado como posible autor intelectual del asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Compartir