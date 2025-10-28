28 de octubre de 2025
INVESTIGACION
Triple crimen de Varela: piden la detención de “Señor Jota”
Identificado como Joseph Freyser Zabaleta Cubas, el sospechoso fue señalado como posible autor intelectual del asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
La justicia bonaerense pidió la detención del ciudadano peruano Joseph Freyser Zabaleta Cubas, apodado "Señor Jota", quien fue señalado como el nuevo posible autor intelectual del triple crimen descubierto a fines de septiembre en Florencio Varela.
Actualmente, el hombre ya se encuentra retenido en la Alcaldía Cavia, en el barrio porteño de Palermo, a la espera de ser extraditado a Perú para responder en una investigación por narcotráfico.
Fuentes de la causa en La Matanza confirmaron que el juez Fernando Pinos Guevara dio lugar al pedido de Arribas, por lo que el proceso de extradición a Perú quedó en suspenso hasta que la Justicia bonaerense determine si el "Señor Jota" ordenó el secuestro, tortura y ejecución de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20.
El móvil del crimen, según el fiscal Arribas, fue una venganza por el robo de droga por parte de las chicas. Ese dato fue aportado por varias fuentes, incluida la detenida Magalí Celeste Guerrero, que además habló del "Señor Jota" como "Papá".
“Todos le decían Papá era el reporonga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y mandadas al resto de los integrantes”, relató Guerrero, una de las detenidas de la causa.
En un momento se pensó que la orden de ejecutar a las chicas podría haber llegado de Perú, pero una mujer que está privada de su libertad por delitos de narcotráfico ofreció una
declaración testimonial bajo identidad reservada que cambió el rumbo del caso: el detenido en Palermo sería el autor intelectual.