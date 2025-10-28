Apps
Martes, 28 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
28 de octubre de 2025
INVESTIGACION

Triple crimen de Varela: piden la detención de “Señor Jota”

Identificado como Joseph Freyser Zabaleta Cubas, el sospechoso fue señalado como posible autor intelectual del asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Triple crimen de Varela: piden la detención de “Señor Jota”
Compartir

La justicia bonaerense pidió la detención del ciudadano peruano Joseph Freyser Zabaleta Cubas, apodado "Señor Jota", quien fue señalado como el nuevo posible autor intelectual del triple crimen descubierto a fines de septiembre en Florencio Varela.

Actualmente, el hombre ya se encuentra retenido en la Alcaldía Cavia, en el barrio porteño de Palermo, a la espera de ser extraditado a Perú para responder en una investigación por narcotráfico.

Fuentes de la causa en La Matanza confirmaron que el juez Fernando Pinos Guevara dio lugar al pedido de Arribas, por lo que el proceso de extradición a Perú quedó en suspenso hasta que la Justicia bonaerense determine si el "Señor Jota" ordenó el secuestro, tortura y ejecución de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20.

El móvil del crimen, según el fiscal Arribas, fue una venganza por el robo de droga por parte de las chicas. Ese dato fue aportado por varias fuentes, incluida la detenida Magalí Celeste Guerrero, que además habló del "Señor Jota" como "Papá".

“Todos le decían Papá era el reporonga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y mandadas al resto de los integrantes”, relató Guerrero, una de las detenidas de la causa.

En un momento se pensó que la orden de ejecutar a las chicas podría haber llegado de Perú, pero una mujer que está privada de su libertad por delitos de narcotráfico ofreció una
declaración testimonial bajo identidad reservada que cambió el rumbo del caso: el detenido en Palermo sería el autor intelectual.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PANORAMA POST ELECCIONES

La derrota, la interna que se reavivó y los desafíos financieros que enfrenta Kicillof

La situación económica de la provincia se agrava y las internas con La Cámpora tensionan los acuerdos necesarios para aprobar varios proyectos que necesita el gobernador, Axel Kicillof, para tener oxígeno económico

NOTICIAS MÁS VISTAS

Cristina y La Cámpora atan al peronismo al pasado: la derrota en Buenos Aires exige un cambio urgente

El kicillofismo respondió y apuntó contra La Cámpora por “limpiarse el traste” con los intendentes

Marcelo Tinelli destrozó a Cristina Fernández tras los resultados de las elecciones

Las reformas que vienen en el nuevo Congreso con empoderamiento libertario

La Coalición Cívica se desinfló en los municipios de la UCR bonaerense

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET